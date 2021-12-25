Необычный ройбуш: диетологи назвали преимущества для здоровья

Ройбуш (в переводе "красный куст") – настоящий напиток коренного населения Южной Африки. Уже в то время, выращивая чай, местные жители считали его эликсиром долголетия и молодости. В Европу ройбуш попал только в начале прошлого века и не был оценен должным образом, однако со временем он нашел своих ценителей.

На сегодняшний день уже не секрет, что привычный для нас напиток может быть не только вкусным, но и полезным. Издание MedicalNewsToday со ссылкой на доктора Дебру Роуз Уилсон назвало преимущества ройбуша для здоровья.

Одной из приятных особенностей ройбуша является полное отсутствие кофеина в составе. Другие виды зеленого, черного чая, а также кофе содержат это вещество, которое в небольшом количестве не повредит организму. Однако, например, у людей, чувствительных к кофеину, беременных женщин, детей он может вызвать нарушение сна, учащенное сердцебиение и беспокойство.

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Поэтому этот вид чая является хорошей альтернативой для тех, кто любит выпить ароматного напитка перед сном, не возбуждая нервной системы.

Гибельное влияние действия свободных радикалов угрожает нам отовсюду. Именно поэтому очень важно добавлять в свое ежедневное меню продукты, обогащенные антиоксидантами. Ройбуш содержит несколько видов антиоксидантов, наиболее влиятельные из них – полифенол, кверцетин и аспалатин.

Эта троица обладает способностью выводить из организма вредные вещества, предотвращать образование раковых клеток, повышать защитные силы организма, снижать давление и поддерживать нормальное сердцебиение. Исследования утверждают, что употребление этого напитка повышает антиоксидантную способность плазмы здоровых людей.

Людям, постоянно вынужденным контролировать и снижать уровень сахара в крови, может помочь чашечка чая. Выводы ученых заключаются в том, что входящий в состав ройбуша аспалатин предотвращает воспаление сосудов, вследствие которого может произойти резкое повышение глюкозы. Следует отметить, что большее количество аспалатина содержится в зеленом неферментированном виде чая.

Употребление в своем рационе чая ройбуш улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Так, клиническое исследование доказало, что у людей с риском развития заболеваний сердечной системы, регулярно выпивавших по 6 стаканов чая ройбуш в течение 6 недель, значительно снизился уровень "плохого" холестерина в крови и повысился уровень липопротеинов высокой плотности, то есть "хороший" холестерин.

Также ройбуш улучшает работу сердца, уменьшая уровень фермента, повышающего кровяное давление.

Если вам нужно придерживаться низкокалорийного питания из-за болезни или желания похудеть, вы можете спокойно пить ройбуш, ведь он не содержит калорий, хотя и имеет естественный сладковатый привкус.

Также чай содержит лептин – гормон, который помогает регулировать потребление пищи и посылать сигналы телу о достаточном количестве. Также чай улучшает метаболические процессы, что важно для предотвращения лишнего веса.

Наличие указанных антиоксидантов и полифенола позволяет ройбушу оказывать мощный противовоспалительный эффект и повышать защитные силы организма. Научное обоснование свидетельствует, что содержащийся в напитке биоактивный флавонид облегчает кашель и хрипы, вызванные аллергическим ринитом или сезонным обострением астматических заболеваний.

Наладить работу желудочно-кишечного тракта бывает непростой задачей, а его слаженная работа влияет на все системы организма. К здоровому образу жизни и правильному питанию добавляйте ройбуш.

Сочетание витексина, кверцетина и ориентина, содержащихся в чае, оказывает спазмолитический эффект и послабляет пищеварительную систему, а небольшое количество танина может предотвратить диарею. К таким выводам пришли ученые, исследовавшие влияние чая ройбуш при спазмах и расстройствах кишечника.

Регулярный уход с использованием косметики растительного происхождения или масок с чёрным и зеленым чаем помогут улучшить состояние вашей кожи. Однако можно предотвратить первые проявления старения, просто наслаждаясь вкусным и полезным напитком.

Ройбуш содержит альфа-гидроксикислоту, разглаживающую мелкие морщинки. Ученые-дерматологи доказали, что по сравнению с другими растительными составляющими чай помогает уменьшить проявления старения и покраснений, выравнивает и улучшает тон кожи.

Чаепитие – это не о жажде, это целая взлелеянная традиция, в которой иногда прослеживается история семьи или даже целого народа. Разнообразие вкусов чая способно удовлетворить любого гурмана. Однако, кроме наслаждения приятным напитком, чай может нести большую пользу для нашего здоровья. Естественно, один ройбуш не решит всех проблем и не является альтернативой доказательной медицине, однако, наслаждаясь его необычным вкусом, можно активизировать собственные ресурсы и помочь организму в сохранении здоровья и молодости.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему в рационе детей не должно быть чая. Эксперт по детскому питанию подчеркнула, что содержащиеся в чае соединения препятствуют усвоению железа и могут привести к анемии.