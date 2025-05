Неочевидные риски о которых не говорят: почему лосось может быть не совсем полезным для здоровья

Лосось легко вписывается в рацион благодаря своему нежному вкусу и высокому содержанию полезных омега-3 жирных кислот. Такая рыба помогает снизить воспаление в организме и обеспечивает существенную поддержку организма без лишних калорий.

Однако не всякий лосось одинаково полезен, поскольку отдельные виды могут содержать большое количество микропластика. Что нужно знать об этой рыбе и какое действие лосось может оказывать на организм, рассказали в Eat This, Not That.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Scientific Reports, рыба стала одним из главных источников поступления микропластика в организм. Кроме того, микропластик легко попадает не только в кишечник рыбы, но и в ее мясо, что особенно касается именно лосося, в котором было обнаружено тысячи частиц микропластика на каждый килограмм рыбы.

Потребление рыбы с микропластиком может быть опасным для здоровья, поскольку вместе с пластиком в организм попадают токсичные вещества. Это может увеличить риск развития рака и других серьезных заболеваний. Исследования также указывают, что микропластик вредит нервной системе, почкам, лёгким, коже и даже может проходить через плаценту.

Чтобы уменьшить риск, отдавайте предпочтение дикому лососю из проверенных источников, который обычно содержит гораздо меньше микропластика, чем выращенный на фермах. Также, проверяйте происхождение лосося перед покупкой или в ресторане. Такой простой шаг поможет не только сохранить здоровье, но и получить максимум пользы от морепродуктов.

