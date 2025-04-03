Неочевидные сигналы: как определить симптомы рака мочевого пузыря
Если у вас наблюдаются внезапные отеки ног, они могут быть сигналом к серьезным изменениям в организме, в частности раку мочевого пузыря. Это случается, когда в слизистой мочевого пузыря появляется аномальная ткань, что может перерасти в опухоль.
Чаще всего о проблеме свидетельствует кровь в моче, даже если она появляется периодически и без боли. Что еще стоит знать об этой проблеме и как вовремя выявить признаки болезни, рассказали в Daily Express.
Какие признаки и симптомы рака мочевого пузыря?
Кровь в моче, даже если она появляется периодическая или коричневого цвета — это главный сигнал рака мочевого пузыря. Гематурия может быть незаметной, но игнорировать ее не стоит, ведь это важный повод обратиться к врачу. Кроме того, к менее распространенным симптомам относятся частые или внезапные позывы к мочеиспусканию, а также ощущение жжения. Также, если болезнь прогрессирует, возможны тазовые или костные боли, отеки ног и внезапная потеря веса.
Какие виды рака мочевого пузыря существуют?
Рак мочевого пузыря в зависимости от глубины поражения делится на типы. Самый распространенный — неинвазивный, когда раковые клетки остаются в пределах слизистой оболочки. Если опухоль проникает в мышечную стенку мочевого пузыря, это мышечно-инвазивный рак, который имеет более высокий риск распространения. На поздних стадиях он может метастазировать в другие органы, что делает лечение более сложным.
О чем еще кроме рака могут свидетельствовать эти симптомы?
Если вы заметили кровь в моче, даже эпизодически, важно немедленно обратиться к врачу. Это может быть не только признаком рака мочевого пузыря, но и следствием других распространенных заболеваний. Среди возможных причин — инфекции мочевыводящих путей, камни в почках, уретрит или увеличение предстательной железы (у мужчин). Помните, что раннее обращение к врачу поможет вовремя выявить проблему и начать эффективное лечение.
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