Неожиданная ловушка в смузи: эндокринолог назвала ингредиент, повышающий уровень сахара

Смузи давно считаются одним из символов здорового питания и быстрого полезного перекуса. Многие люди убеждены, что такой напиток автоматически приносит только пользу организму.

Однако некоторые популярные ингредиенты могут иметь противоположный эффект и влиять на уровень сахара в крови. Эндокринолог объяснила parade.com, на что стоит обратить внимание во время приготовления смузи, чтобы избежать резких колебаний глюкозы.

"Важно понимать, что именно входит в состав конкретного смузи и как это влияет на ваш организм", – объясняет врач-эндокринолог Диша Наранг.

По ее словам, состав смузи может по-разному влиять на организм. Некоторые ингредиенты помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы, тогда как другие способны вызывать его резкие колебания. Именно поэтому врач советует своим пациентам внимательно читать этикетки и знать, из чего состоит их напиток. Такой подход помогает избежать чрезмерного потребления продуктов, повышающих уровень сахара, а следовательно – уменьшает риск развития или прогрессирования диабета 2 типа.

"Когда уровень глюкозы в крови повышается, поджелудочная железа выделяет инсулин, пытаясь скорректировать повышенный уровень глюкозы. Это также может привести к чрезмерной коррекции, то есть уровень сахара в крови человека резко падает", – говорит она.

Из-за таких колебаний могут появляться как малозаметные проблемы, например воспалительные процессы, так и более ощутимые симптомы – в частности раннее чувство голода или сильное влечение к еде. И вряд ли именно такого результата ожидают люди, готовя домашний смузи или покупая его в кафе. Именно поэтому врач обращает внимание на один популярный ингредиент, который часто провоцирует резкое повышение уровня сахара в крови.

Какой ингредиент смузи может резко повышать уровень сахара?

Врач Наранг отмечает, что люди часто недооценивают влияние фруктов в составе смузи, особенно когда напиток готовят на основе фруктового сока.

"Если основой является фруктовый сок, то это будет чрезмерное потребление сахара", – объясняет она.

При этом фрукты традиционно считаются полезными для здоровья. Однако важно понимать разницу между целыми плодами и соком.

"В соке клетчатка из целого фрукта удаляется, оставляя лишь более сладкий сок, который быстро усваивается организмом и вызывает резкое повышение уровня сахара в крови. Вариант с более высоким содержанием клетчатки стабилизирует уровень сахара в крови. Но наоборот происходит с фруктовым соком, особенно с фруктовым соком с добавленным сахаром", – утверждает Наранг.

Например, стакан апельсинового сока (около 240 мл) содержит менее 1 грамма клетчатки. Для сравнения, один целый апельсин обеспечивает примерно 2 грамма клетчатки. На первый взгляд разница небольшая, однако она имеет значение, если учесть суточные потребности организма: примерно 28 граммов клетчатки для женщин и около 38 граммов для мужчин. При этом большинство людей получает лишь около 16 граммов клетчатки в день.

Исследования показывают, что клетчатка помогает контролировать уровень сахара в крови, регулировать аппетит и поддерживать здоровый вес. Без достаточного количества этого вещества организму сложнее эффективно контролировать уровень глюкозы, особенно если в смузи добавляют фруктовый сок с сахаром.

"С увеличением уровня глюкозы в крови поджелудочная железа выделяет инсулин – чем больше инсулина, тем выше уровень сахара в крови – пытаясь скорректировать повышенный уровень глюкозы. Это также может привести к чрезмерной коррекции, то есть уровень сахара в крови человека резко падает", – говорит Наранг.

Такие колебания могут вызывать усталость, внезапный голод или сильную тягу к сладкому.

Нужно ли полностью отказываться от фруктового сока?

Несмотря на это, врач не призывает полностью исключать сок из рациона.

"Контроль уровня сахара в крови заключается не в полном исключении продуктов, а в частоте, количестве и сочетании различных продуктов", – говорит она.

Иначе говоря, ключевым является принцип умеренности. По ее словам, иногда небольшая порция сока – примерно полстакана (около 120 мл) – может быть частью сбалансированного рациона. Особенно если к смузи добавить продукты, богатые белком и клетчаткой, например греческий йогурт и фрукты.

"Для тех, кто имеет преддиабет или диабет, сок может быстро повысить уровень сахара в крови из-за недостатка клетчатки. Я бы рекомендовала максимально ограничить потребление сока и есть целые фрукты. Опять же, целые фрукты содержат клетчатку, которая стабилизирует уровень сахара в крови и замедляет всасывание сахара", – говорит Наранг.

Чем можно заменить фруктовый сок в смузи?

Вместо сока врач советует использовать другие жидкие основы – например растительное молоко. Если же вы все же хотите добавить сок в смузи, стоит выбирать более безопасные варианты.

"Я бы рекомендовала использовать 100% сок без добавления сахара и использовать умеренные порции, например, четверть стакана (около 60 мл) в смузи. Ищите соки, в списке ингредиентов которых указаны только фрукты", – советует она.

Также врач рекомендует не забывать о балансе: добавлять в напиток источники белка и клетчатки, чтобы замедлить усвоение сахаров.

"Кроме того, без активности или физических упражнений будет трудно сжечь запасы глюкозы, что также может привести к дальнейшему увеличению веса", – говорит Наранг.

