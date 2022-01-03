Неожиданная польза обычного сна для организма: врачи раскрыли секреты

Полноценный сон – непременная составляющая человеческого существования. Мы даже не задумываемся об этом, но наука подсчитала, что примерно треть своей жизни человек проводит во сне, а именно спит от 15 до 30 лет, в зависимости от того, сколько проживет. Такие интересные факты заставляют задуматься над тем, что сон – это не потраченное время, а наоборот – очень важный процесс для организма.

Большинству людей достаточно от 7 до 9 часов полноценного сна в день. Если вы регулярно спите меньше, имеете повышенный риск заболеваний. Почему это так и какая польза полноценного сна рассказало издание VeryWellHealth со ссылкой на доктора медицины Санью Елич.

В процессе сна ваше артериальное давление снижается, что дает отдых сосудам и сердцу. Недостаток сна может негативно влиять на работу сердечной системы: так ученые провели эксперимент, в результате которого показали, что как малый, так и большой промежуток ночного сна может вызвать сердечно-сосудистые заболевания. Для здоровья следует отдыхать 7-9 часов в сутки.

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Полноценный сон регулирует метаболические процессы в организме. Например, во время долгого спокойного отдыха постепенно снижается уровень глюкозы в крови, поэтому в случае недосыпания у людей с диабетом не будет времени на это регулирование.

Это подтверждают и исследования, показавшие, что уменьшение или нарушение сна приводит к риску прогрессирования диабета.

Сон помогает расслабиться вашему телу и мозгу. Если вы недосыпаете, то в организме повышено вырабатываются гормоны стресса. После непродуктивного сна вы можете испытывать излишнее волнение или быть склонными к поспешным поступкам. Специалисты также доказали, что люди с нарушением сна указывали на более высокую степень развития депрессивных состояний.

Во время сна ваша иммунная система работает: она обнаруживает вредные вирусы и бактерии и уничтожает их. Даже периодическое недосыпание изменяет работу иммунных клеток. К такому выводу пришли ученые.

Без надлежащей защиты в организме возникают воспалительные процессы, повышающие риск заболеваний язвой, сердечными болезнями, деменцией и т.д. Если вы заметили, что стали чаще болеть, проанализируйте, достаточно ли вы спите.

Во время сна ваш организм может отдыхать, однако мозг перерабатывает информацию, полученную в течение дня, формируя связи с событиями, сенсорные данные, чувства и воспоминания. Глубокая фаза сна очень важна для долговременной памяти.

Также без достаточного количества сна сложно удерживать в голове детали, быстро реагировать, сосредотачиваться и воспринимать большой массив новой информации. Постоянный недостаток сна, по мнению ученых, приводит к снижению некоторых исполнительных функций.

Исследования свидетельствуют, что постоянно недосыпающие люди чаще имеют проблемы с лишним весом или ожирение. Это связано с балансом гормонов, влияющих на аппетит. Когда лептин и грелин несбалансированы в организме, ваше сопротивление соблазну вредной пищи существенно снижается. В то же время, если вы устали и недостаточно отдохнули, то заниматься физическими упражнениями вы тоже не в состоянии. Отсюда лишний вес.

Даже если нам кажется, что в течение дня с нашим организмом все в порядке, на самом деле он ежеминутно испытывает негативное влияние внешней среды и должен когда-то восстанавливаться. Во время сна тело отдыхает, но организм продолжает активно работать для себя.

Когда вы спите, ваши клетки продуцируют выработку особых белков, которые позволяют обезвредить поражения, вызванные стрессом, ультрафиолетовым излучением или другими вредными факторами.

Если ваша жизнь связана со спортом, полноценный сон может улучшить ваши результаты. Исследование с привлечением баскетболистов показало, что длительный сон улучшал скорость, точность, время реакции и психическое состояние игроков.

Если вы занимаетесь видами спорта, которые требуют значительной энергии и выносливости (плавание, борьба, тяжелая атлетика и т.д.), правильный здоровый отдых настроит вас на максимальный результат.

Как видите, полноценный отдых – залог здоровой, эффективной и счастливой жизни. Несмотря на бешеный ритм и постоянную занятость не следует пренебрегать сном, ведь это только навредит организму и может привести к хронической усталости и заболеваниям.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что избыточный вес и снижение умственных способностей – следствие недостатка сна. Специалисты дали советы, как организовать полноценный отдых.