Неожиданная причина появления жира на животе: о чем говорит наука

Чтобы бороться с нежелательным жиром на животе, следует соблюдать диету и выполнять интенсивные упражнения для средней части тела. Однако, иногда жир на животе может оставаться из-за другой важной для организма причины, в частности из-за недостаточного сна и ощутимости режима.

Если это звучит для вас знакомо, проверьте, возможно именно это может быть причиной для появления лишнего жира именно у вас. Почему плохой сон стать отправной точкой для появления новых складок, рассказали в Eat This, Not That.

Недостаточный сон

Недостаточный сон увеличивает потребление калорий и накопление нездорового жира, особенно на животе. Исследование показало, что плохой сон может привести к накоплению висцерального жира, который окружает внутренние органы и может угрожать сердечным и метаболическим заболеваниям. Кроме того, висцеральный жир продолжает накапливаться даже после нормализации сна, а потому регулярный и качественный сон важен для контроля веса и поддержания здоровья.

Проблемы со сном

Некачественный сон - это распространенная проблема, поскольку большинство взрослых людей систематически не высыпаются из-за стресса, перегрузки или финансовых трудностей. Это может привести к увеличению потребления калорий, небольшому приросту веса и накоплению жира на животе. Недостаточный сон также повышает риск высокого кровяного давления, диабета, инсульта и сердечных заболеваний. Именно поэтому стоит обратить внимание на качество сна для улучшения здоровья и самочувствия.

Связь ограниченного сна с перееданием

В исследовании Mayo Clinic, которое провела Наима Ковассин, наблюдали за 12 здоровыми людьми в течение двух 21-дневных сессий. Один сеанс включал нормальный, а другой - ограниченный сон. Ученые анализировали расход энергии, потребление пищи, вес и состав тела, включая висцеральный жир. В период ограниченного сна участники потребляли на 300 калорий больше, а также больше белка и жира. Таким образом, увеличение калорий было наибольшим в начале ограничения сна и снижались до "периода восстановления".

Причина нездорового абдоминального жира

Недостаточный сон может привести к накоплению жира в животе. Это также может увеличить потребление калорий и снизить физическую активность, что повышает риск хронических заболеваний. Таким образом, именно регулярный и качественный сон со временем поможет избежать прогрессивного увеличения жира в животе.

Ранее OBOZ.UA рассказал о распространенных мифах относительно жира на животе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.