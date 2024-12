Неожиданная сторона медитации: вредные свойства практики

Медитация активно практикуется более 200 миллионами людей по всему миру, что оказывает положительное влияние на снижение тревожности, кровяного давления, риска депрессии, а также улучшение производительности и общее самочувствие. Однако для некоторых людей медитация может иметь обратный эффект, в частности из-за интенсивного воздействия на эмоциональное состояние.

Некоторые исследования показали, что более четверти тех, кто практиковал медитацию, имели неприятные ощущения во время медитации, которые даже ухудшали их самочувствие, в частности усиление тревожности или неприятных воспоминаний, что иногда заставляет людей ограничивать практику медитации. Как ваш организм может отреагировать на медитацию и о каких её рисках следует знать, рассказали в Eat This, Not That.

Панические атаки

Исследование среди 1232 участников показало, что 315 из них пережили панические атаки во время медитации. Панические атаки часто вызывают физические симптомы без реальной опасности, вызывая страх потери контроля или даже мысли о сердечном приступе. Еще одно исследование показало, что 14% людей сталкиваются с паническими атаками во время практики. Если вы сталкиваетесь с подобными переживаниями, стоит обратить внимание на подход к медитации или обратиться за помощью.

Ухудшение сна

Исследования подтвердили, что двухмесячный курс когнитивной терапии на основе внимательности, когда люди медитировали по 30 минут пять дней в неделю, привел к ухудшению качества сна. Таким образом, слишком интенсивная медитация, подобно стимуляторам, таким как кофе, может увеличить концентрацию, но также вызвать тревогу и бессонницу. Повышение внимания может нарушить баланс между системами мозга, отвечающими за концентрацию и возбуждение. Поэтому, стоит ограничить время медитации, чтобы избежать негативных последствий.

Ощущение диссоциации

Медитация может активизировать участки мозга, которые регулируют эмоции, улучшая концентрацию и снижая эмоциональную реактивность. Однако чрезмерный контроль может уменьшить способность чувствовать эмоции, как негативные, так и позитивные, приводя к ощущению эмоциональной отчужденности. Важно сохранять баланс, ведь слишком интенсивная медитация может вызвать тревожные состояния.

