5 советов для концентрации во время медитации

Медитация - один из самых полезных ритуалов, способствующий уменьшению стресса, улучшению здоровья сердца, иммунитета и качества сна. Хотя считается, что медитация является одним из самых простых упражнений, однако ее неправильное выполнение может не дать нужных результатов.

Чего не следует делать и какие условия должны окружать во время медитации? В OBOZ.UA собрали для вас пять советов, которые помогут во время медитации.

Успокойтесь перед медитацией

Переход от напряженного рабочего дня к завершению работы может быть вызовом. Именно поэтому, помочь с этим сможет 2 минуты для ежедневной медитации. Вам нужно избавиться от всего, что может отвлекать внимание, выключить телефон и разогреть свое тело. Для этого следует выполнить простые дыхательные упражнения перед медитацией.

Выберите тихое и уютное место

Для медитации нужно такое место, которое является тихим, удобным и свободным от раздражающих факторов. Также важно создать постоянную привычку медитировать в том же самом месте каждый раз. Для этого вы можете выделить отдельную комнату дома для своих ежедневных сеансов медитации.

Учтите подходящее для занятия время

Важно выбрать период, который подходит вашему расписанию, во время которого вы находитесь в максимально спокойном состоянии. Придерживайтесь одного и того же времени для медитации каждый день, чтобы обеспечить регулярность этой практике. Кроме того, медитация желательно проводить на голодный желудок, поскольку это помогает избежать сонливости или рассеянности, которые часто возникают после еды.

Займите позу и удерживайте ее

Сидячее положение является самым эффективным для медитации, поскольку способствует сознательному расслаблению. Рекомендуется начинать с прямого сидения, для которого можно использовать стулья или подушки. Однако, во время медитации нельзя слишком сильно наклоняться, поскольку это может отвлечь ваш ум.

Осторожно заканчивайте упражнение

Для достижения более глубокой медитации важно регулировать дыхание, чтобы оно было легким и ровным. Также важно держать глаза закрытыми во время сеанса, чтобы лучше концентрироваться на дыхании и избежать отвлечения. После завершения медитации следует подождать несколько минут и медленно открыть глаза.

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