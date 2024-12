Неожиданные побочные эффекты веганства: чего следует ожидать, изменив рацион

Веганская диета может быть здоровым выбором, но требует тщательного планирования, чтобы избежать дефицита важных витаминов и минералов, таких как B12, железо и кальций. Также следует избегать чрезмерного потребления обработанных углеводов, которые могут привести к набору веса, заменяя их на цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена.

Видео дня

Для успешного соблюдения веганской диеты инвестируйте в качественные продукты и добавки, если это нужно, чтобы поддерживать здоровье и предотвратить негативные последствия. Почему это важно и с чем вы можете столкнуться выбирая веганский рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Риск дефицита витамина В12 в организме

Витамин B12 необходим для энергии, здоровья нервной системы, создания ДНК и эритроцитов. Поскольку организм его не производит, важно получать этот витамин из пищи. Больше всего B12 содержится в рыбе, мясе и молочных продуктах, которые не являются частью веганской диеты. Таким образом, дефицит витамина может вызвать повреждение нервов, неврит, слабость мышц, покалывание или даже паралич.

Чтобы компенсировать его долю в рационе, веганам следует употреблять добавки B12. Без них организм может выдержать около 2-4 лет, но впоследствии появляются определённые симптомы, такие как спутанность сознания, проблемы с ходьбой и покалывание в конечностях.

Гормональные сбои

Тофу, эдамаме, темпе и несладкое соевое молоко - это продукты на основе сои, богатые белком и полезными веществами, которые подвергаются минимальной обработке. Они являются отличной заменой красного мяса и помогают разнообразить рацион.

Если эти продукты вы можете употреблять почти без ограничений, то интенсивно обработанных соевых продуктов, таких как сладкие напитки, батончики или порошки — стоит избегать. Они содержат высокую концентрацию изофлавонов, которые могут влиять на гормональный баланс и вызвать риски для здоровья, если употреблять их в больших количествах.

Получение токсичных металлов

Веганы часто потребляют больше соевого белка, чем вегетарианцы или всеядные люди. Продукты из сои полезны для кишечника и являются хорошим источником белка, но могут содержать кадмий — тяжелый металл, который вредит почкам и костям.

Чтобы уменьшить риски, сбалансируйте рацион, добавляя к сое другие растительные белки: чечевицу, киноа или нут. Это обеспечит организм необходимыми питательными веществами и снизит влияние токсинов.

Дефицит железа

Веганы могут иметь риск дефицита железа, поскольку не потребляют продукты, богатые этим минералом, такие как мясо или рыба. Включайте в рацион шпинат, тыквенные семечки, бобовые и брокколи. Эти продукты обеспечивают организм необходимым железом и помогут поддерживать оптимальный уровень этого минерала.

Ранее OBOZ.UA рассказал о незаменимых источниках растительного белка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.