Неожиданные последствия интервального голодания: что говорит наука

В последнее время интервальное голодание стало популярной темой в мире похудения. Оно считается простым методом для тех, кто пытался сбросить вес раньше.

Однако новое исследование указывает на то, что при соблюдении интервального голодания вы можете терять не только килограммы. Больше об этом пишет издание eatthis.com.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Translational Medicine, участники, которые придерживались плана голодания, на самом деле потеряли меньше веса, чем те, кто следовал обычной диете без временных ограничений. Что еще более впечатляюще, обе группы потребляли одинаковое количество калорий.

Исследователи из Центра питания, физических упражнений и метаболизма Университета Бата провели эксперимент, разделив участников на три группы: первая группа придерживалась голодания через день и потребляла на 50% больше еды на следующий день. Вторая группа уменьшила потребление калорий на 25% во время еды без голодания. Третья группа также придерживалась голодовки через день, но потребляла на 100% больше еды на следующий день. Все участники в начале исследования потребляли от 2000 до 2500 калорий, а первая и вторая группы снизили суточное потребление до 1500-2000 калорий, тогда как третья группа не уменьшила калорийность.

Результаты показали, что участники второй группы потеряли в среднем до 2 кг за три недели, причем почти вся потеря была жиром. Первая группа, употреблявшая такое же количество калорий, как и вторая, но придерживавшаяся голодания, потеряла около 1,5 кг, причем примерно половина утраченного веса состояла из жира, а другая половина – из мышечной массы. В третьей группе потеря веса была незначительной.

"Интервальное голодание не является универсальным решением, и результаты нашего исследования указывают на то, что этот метод не особенный по сравнению с более традиционными диетами, которым люди могут следовать", – отметил доктор философии Джеймс Беттс.

Кроме того, Беттс подчеркнул, что потеря мышечной массы может осложнить физическую активность, сжигающую больше калорий в покое по сравнению с жировой массой. Таким образом, хотя соблюдение плана периодической голодовки может привести к потере нескольких килограммов, эта потеря может негативно повлиять на ваши другие цели в сфере здоровья и физической подготовки.

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