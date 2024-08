Неожиданные преимущества корицы: научный взгляд на пользу для организма

Корица – это универсальная специя, которую часто можно встретить в различных напитках и кондитерских блюдах от кофе до десертов. Корицу часто добавляют не только для особого вкуса, но и для того, чтобы получить от нее полезные свойства для работы организма.

О каких удивительных побочных эффектах употребления корицы, по научным данным, известно человечеству и что делает эту специю незаменимой в своем роде. Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Снижает уровень холестерина

Снижение уровня холестерина может быть более простой задачей, чем кажется на первый взгляд. Для этого достаточно включить корицу в свой рацион. Исследование показало, что диета с добавлением корицы в рацион помогает снижать уровень "плохого" холестерина ЛПНП и общего холестерина у людей с диабетом 2 типа.

Поддерживает нормальный уровень сахара

Корица может помочь контролировать уровень сахара в крови, что полезно при диабете или колебаниях настроения. Исследование, опубликованное в журнале Diabetes Care, показало, что добавки с корицей снижают средний уровень глюкозы натощак до 29%.

Снижает риск появления мигрени

Если вы страдаете от мигрени, вам следует попытаться добавлять корицу в свои блюда. Исследование, опубликованное в Phytotherapy Research в 2020 году, показало, что прием корицы может снизить продолжительность, частоту и тяжесть мигрени.

Помогает снижать артериальное давление

Если вас беспокоит высокое кровяное давление, возможно, что вам может помочь корица. Добавление этой специи в ваш ежедневный рацион может помочь снизить артериальное давление, о чем свидетельствует исследование 2013 года, опубликованное в Nutrition.

Способствует похудению

Похудение не обязательно требует от вас отказываться от любимой еды. К примеру, добавление корицы в рацион может уменьшить массу тела, ИМТ, объемы в зоне талии и общую массу жира. Об этом стало известно из мета-анализа, опубликованном в журнале Clinical Nutrition.

