Корица – универсальная пряность: на что способна приправа и какая ее польза

Корица является универсальной специей, которая обладает не только узнаваемым вкусом и ароматом, но и рядом преимуществ для здоровья. Употребление корицы оказывает на организм антиоксидантное и антибактериальное действие, а также помогает улучшить работу сердца и повысить чувствительность к инсулину.

На что еще способна корица? Предлагаем рассмотреть несколько преимуществ этой уникальной специи.

Снижает уровень сахара в крови

Согласно результатам многочисленных исследований, корица снижает уровень сахара в крови натощак на 29%. Корица уменьшает количество глюкозы, поступающей в кровь после приема пищи, что замедляет расщепление углеводов. Кроме того, соединение в корице может имитировать действие инсулина, улучшая поглощение глюкозы клетками.

Улучшает пищеварение

Экстракт корицы обладает антибактериальными свойствами, способствующими улучшению пищеварения и лечению инфекций желудочно-кишечного тракта. Кроме того, кора корицы используется для лечения метеоризма и дисбаланса пищеварения. Ее можно добавлять в горячий напиток, например, чай, для облегчения симптомов пищеварения.

Предотвращает кариес

Корица известна своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами, благодаря основному активному компоненту - коричному альдегиду, который борется с различными инфекциями. Масло корицы успешно лечит инфекции дыхательных путей, вызванные грибками, и может предотвратить рост бактерий, предотвращая кариес и неприятный запах изо рта.

Улучшает уровень полезного холестерина

Корица может способствовать снижению уровня плохого холестерина и повышению уровня хорошего холестерина, благодаря соединению циннамат. Одно исследование показало, что только 120 мг корицы в день, может уменьшить активность фермента, вырабатывающего холестерин.

Улучшает состояние кожи

Смесь из порошка корицы и розовой воды оказывает антимикробные свойства, сужает поры и делает кожу гладкой. Кроме того, такой уход предотвращает развитие бактерий, вызывающих прыщи. Такое средство следует нанести на кожу на 10 минут, высушить и смыть водой. Кроме того, корицу можно использовать как скраб для грубой кожи, смешивая ее с медом, содержащим полезные антиоксиданты.

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