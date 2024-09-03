Неожиданные преимущества от употребления тыквенных спагетти: научные факты

С приближением холодов супермаркеты наполняются новыми сезонными продуктами. И хотя многие увлекаются пряностями, стоит обратить внимание также на другие осенние дары природы, которые следует включить в свой рацион.

Одним из самых популярных продуктов этого сезона является тыква. Его богатый вкус и разнообразие в приготовлении делают его отличным выбором как альтернативу макаронам. По словам eatthis.com, кабачок можно фаршировать овощами, творогом или запекать с небольшим количеством оливкового масла и соли.

Однако наибольшее его преимущество – это не только вкусовые качества, но и богатый состав питательных веществ. Узнайте больше о пользе спагетти из тыквы.

Способствует укреплению костей

Сохранность здоровья костей не зависит только от молочных товаров. Спагетти из тыквы также может сыграть значительную роль в профилактике переломов. В каждой чашке этого овоща содержится 32,6 мг кальция, что делает его отличным источником этого важного минерала. Исследование, опубликованное в The BMJ в 2015 году, показало, что повышенное употребление кальция с пищей увеличило плотность костей на 1,8% в пяти разных частях тела у лиц старше 50 лет.

Снижает вероятность развития рака толстой кишки

В одной чашке этого овоща содержится 2,17 г клетчатки, что составляет около 8% от суточной нормы для женщин. Исследование, проведенное в 2015 году и опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показало, что увеличение количества клетчатки в рационе значительно снижает риск дистальной колоректальной аденомы.

Может улучшить эффективность тренировок

Вместо того чтобы полагаться на протеиновые батончики или сладкие напитки для повышения производительности во время тренировок, попробуйте включить в свой рацион спагетти из тыквы.

Этот овощ является отличным источником магния, необходимого для повышения выносливости, поскольку на каждую чашку приходится 17 миллиграмм этого минерала. Исследование 2014 г., опубликованное в PLOS One, показало, что употребление добавок магния способствует повышению уровня глюкозы в крови, что помогает поддерживать энергию во время тренировок.

Помогает регулировать АД

Проблемы с высоким кровяным давлением распространены среди взрослого населения, однако добавление спагетти из тыквы в ваш рацион может помочь его контролировать.

Этот овощ содержит 177 миллиграмм калия на чашку, что способствует снижению артериального давления. Согласно исследованию 2013 года, опубликованному в The BMJ, увеличение количества калия в рационе помогло снизить артериальное давление и снизить риск инсульта на 24%.

Укрепляет иммунную систему

Если вы хотите защитить себя от простуд и инфекций во время зимы, включите в свое питание тыкву, богатую витамином С.

В одной чашке этого овоща содержится 5,27 мг витамина С. Исследование, проведенное BMJ Global Health, подтвердило, что этот витамин помогает снизить риск и длительность инфекций верхних дыхательных путей.

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