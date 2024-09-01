Тренд или реальная польза: что известно о соке сельдерея

Сельдерей, овощ с высоким содержанием клетчатки, часто остается без внимания. Однако в последнее время она привлекла к себе внимание благодаря популярному тренду – соку из сельдерея.

Блогеры и лидеры мнений в сфере здорового питания начали активно пропагандировать этот напиток, утверждая, что он обладает целебными свойствами. Просмотрев Instagram под хештегом #celeryjuice, можно найти тысячи публикаций с изображениями этого напитка и отзывами о его полезных свойствах, рассказывает eatthis.com.

Поклонники утверждают, что сок сельдерея помогает улучшить состояние кожи, повышает сосредоточенность и способствует общему оздоровлению организма. Но есть ли реальные подтверждения полезности этого сока? Эксперты рассказывают обо всех аспектах популярного напитка.

Преимущества сельдерея для здоровья

Сельдерей известен низким содержанием калорий и большим количеством полезных веществ, что делает его важным элементом рациона. Один стебель содержит только 9 калорий, но богат клетчаткой, фолиевой кислотой, калием и витамином К. Диетолог Дороти Нуджент отмечает, что сельдерей может уменьшать воспаление, снижать артериальное давление и риск развития раковых заболеваний. В одном из исследований было обнаружено, что сельдерей содержит несколько видов флавоноидов, таких как апигенин, обладающих противовоспалительными свойствами.

Также в сельдерее есть антиоксиданты, включая кофейную, р-кумаровую и феруловую кислоты, лютеолин, сапонины, танины и кемпферол. Исследования показывают, что она способствует снижению уровня глюкозы и липидов в крови, а семена сельдерея могут быть полезны для лечения экземы и псориаза.

Стоит ли пить сок сельдерея?

Одна чашка нарезанного сельдерея содержит примерно 1,6 г клетчатки, что способствует поддержанию здоровья кишечника и помогает контролировать уровень глюкозы в крови. Клетчатка также способствует ощущению сытости, что помогает контролировать вес. Однако когда сельдерей превращается в сок, большинство клетчатки удаляется, оставляя только жидкости и часть питательных веществ.

Поэтому, чтобы извлечь максимальную пользу от сельдерея, эксперты рекомендуют употреблять его в целостном виде. Сельдерей можно добавлять к салатам, соусам, бутербродам или использовать в качестве ингредиента для супов. Не обязательно пить сок, чтобы получить все преимущества этого овоща!

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