Преимущества лимонной воды для фигуры и здоровья: что говорит диетолог

Стакан воды с лимоном стал ежедневной привычкой для многих людей, поскольку имеет ряд преимуществ для здоровья. Как отмечает клиника Кливленда, регулярное потребление лимонной воды может улучшить пищеварение, поддерживать оптимальный уровень гидратации и даже помочь в потере веса.

Исследование 2021 года, опубликованное в Frontiers in Nutrition, показало, что лимоны богаты витамином С и содержат антиоксиданты. Если организм получает все необходимые питательные вещества, снижается желание употреблять вредную пищу, пишет eatthis.com.

Кроме того, лимоны содержат пектин – клетчатку, которая согласно исследованиям уменьшает аппетит и снижает количество потребленных калорий.

"Главное в похудении - это привычки, такие как регулярное питье лимонной воды, сбалансированное питание и активный образ жизни. Соблюдение здорового рациона, гидратация и физическая активность способствуют формированию постоянных привычек, которые помогут поддерживать здоровье и не возвращаться к менее полезным привычкам" , – комментирует диетолог Кэтрин Джервасио.

Поддержание стабильного уровня сахара в крови

Лимоны богаты растворимой клетчаткой и другими полезными веществами, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови. Они имеют низкий гликемический индекс, поэтому лимонная вода может помочь снизить желание есть сладкое и поддерживать здоровый уровень сахара.

"Лимон не только улучшает вкус воды, но и помогает контролировать аппетит. Также важно соблюдать здоровое питание и следить за размером порций", – отмечает Джервасио.

Улучшение пищеварения

Лимонная вода способна стимулировать выработку пищеварительных соков и ферментов, что оказывает положительное влияние на процесс пищеварения. Это подтверждает исследование 2022 года, опубликованное в Food Technology & Biotechnology. Здоровое пищеварение играет ключевую роль в поддержании нормального веса и лимонная вода способствует улучшению этого аспекта здоровья.

"Начните день с чашки теплой лимонной воды натощак, чтобы восстановить водный баланс после сна", – советует Джервасио.

Кислотно-щелочной баланс

Несмотря на кислый вкус, после переваривания лимоны создают щелочной эффект в организме, что способствует снижению накопления жира и поддержанию веса.

"Заменяйте сладкие напитки на лимонную воду. Она удовлетворит вкусовые рецепторы без дополнительных калорий", – говорит Джервасио.

Улучшит состояние кожи

Здоровая кожа является показателем всеобщего здоровья. Антиоксиданты и витамин С в лимонах могут улучшать состояние кожи, делая ее сияющей, что оказывает положительное влияние на самочувствие и мотивацию к похудению.

Повысит уровень энергии

По данным исследования 2019 года, увлажнение вместе со свойствами лимонов может поддерживать энергетический баланс, что важно для физической активности и сжигания калорий.

Гидратация

Лимон улучшает вкус воды, что поощряет больше пить. Это помогает избегать сладких напитков и высококалорийных альтернатив, поддерживая здоровье. "Достаточное увлажнение важно для многих физиологических процессов, включая сокращение мышц и транспортировку питательных веществ", – говорит Джервасио.

Метаболизм

Увлажнение в сочетании с природными лимонными соединениями, такими как полифенолы, может ускорить метаболизм, что важно для потери веса.

Детоксикация

Лимоны обладают природными свойствами, поддерживающими очищение организма. Лимонная кислота помогает печени более эффективно выводить токсины.

Чувство сытости

Клетчатка в лимонах в сочетании с водой способствует ощущению насыщенности, что помогает контролировать аппетит и предотвращать переедание.

Снижение аппетита

Приятный вкус лимонной воды помогает снизить потребность в сладком. Это простая замена, способствующая уменьшению количества калорий и сахара, важных для похудения.

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