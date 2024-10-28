Неожиданный бонус диеты: как понижение калорий меняет наш микробиом

Для многих людей, желающих избавиться от лишних килограммов, снижение калорийности пищи является испытанным и действенным методом. Однако новые исследования показывают, что влияние ограничения калорий может распространяться далеко за пределы снижения веса.

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Согласно исследованию, опубликованному в июне 2021 года в журнале Nature, снижение калорий также способно оказать значительное влияние на состояние кишечной микрофлоры человека. Больше об этом пишет eatthis.com.

Группа исследователей из Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF), возглавляемая учеными этого учреждения, проводила эксперимент на 80 женщинах с избыточным весом и ожирением, наблюдая их изменения в течение 16 недель. Половина участниц исследования соблюдала строгую диету, потребляя всего 800 калорий в день, в то время как другие сохраняли обычный режим питания и вес.

В группе, соблюдавшей 800-калорийную диету, исследователи отметили существенные изменения в кишечной микрофлоре, в частности значительное сокращение количества бактерий в кишечнике. "Очень низкокалорийная диета повлекла за собой заметные изменения в микробиоме кишечника, в частности общее уменьшение количества бактерий", – прокомментировал Питер Тернбо, доктор философии, доцент кафедры микробиологии и иммунологии UCSF и ведущий автор исследования.

Впоследствии исследователи провели трансплантацию образцов фекалий участниц исследования стерильным лабораторным мышам. Оказалось, что мыши, которым ввели образцы фекалий после сокращения калорий, начали терять вес. Основное отличие между кишечными бактериями соблюдавших диету участниц и тех, кто этого не делал, заключалось в количестве бактерии Clostridioides difficile, которая обычно связана с диареей и воспалением в пищеварительной системе.

"Обычно мы ожидаем повышения уровня воспаления или даже колита при росте количества C. difficile", – объяснил Тернбо. Однако в этом исследовании мыши с повышенным уровнем C. difficile продемонстрировали лишь незначительное увеличение воспаления.

Тернбо подчеркнул, что результаты этого исследования не являются рекомендацией к использованию C. difficile как средства для снижения веса, однако они имеют большое значение и требуют дальнейших исследований. "Нам хочется глубже понять, как популярные диеты похудения влияют на микробиом и какие последствия это может иметь для здоровья и возникновения заболеваний", - добавил он.

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