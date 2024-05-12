Непереносимость глютена: симптомы и продукты, которых следует избегать

Непереносимость или чувствительность к глютену становится все более распространённым явлением, что приводит к тому, что все больше ресторанов предлагают специализированные меню для людей с непереносимостью. Глютен, белок, обычно содержащийся в зерновых, таких как пшеница, отвечает за эластичную и жевательную текстуру многих продуктов. Однако, по словам News Bytes, некоторые люди испытывают негативные последствия для здоровья при употреблении продуктов, содержащих глютен.

Состав глютена

Глютен – это семейство белков, естественным образом содержащихся в различных зерновых культурах. Он существует в разных формах в разных зерновых культурах.

Например, пшеница содержит глютенины и глиадины, а рожь – секалины. При нагревании глютен придает пище эластичную текстуру, что делает его распространенной добавкой для улучшения общего вкуса в различных пищевых продуктах.

Целиакия и непереносимость глютена

Непереносимость глютена проявляется в проблемах со здоровьем. Целиакия, аутоиммунное заболевание, возникает из-за непереносимости глютена. Когда люди с целиакией потребляют продукты на основе глютена, иммунная система атакует специфические клетки в тонком кишечнике, что приводит к необратимым повреждениям.

Другие заболевания, связанные с глютеном

Неспецифическая чувствительность к глютену (НЧГ) – это развитие неблагоприятных симптомов в ответ на глютен, даже без положительного диагноза целиакии. Хотя нет лабораторных тестов для подтверждения, люди могут испытывать такие симптомы, как затуманивание сознания, вздутие живота, усталость, головная боль и боль в животе.

Различные симптомы непереносимости глютена

Важно отметить, что некоторые люди могут не иметь никаких симптомов, что может привести к недиагностированной целиакии или НЦГС. Общие симптомы, с которыми сталкиваются люди с непереносимостью глютена, включают проблемы с пищеварением, такие как диарея, вздутие живота и боль в животе, кожные проблемы, такие как сыпь и экзема, а также неврологические симптомы, такие как тревожность, онемение и депрессия.

Продукты, которых следует избегать

Чтобы предотвратить неблагоприятные последствия у людей с непереносимостью глютена, очень важно исключить из рациона содержащие его продукты. Это могут быть такие зерна, как цельная пшеница, отруби пшеницы, ячмень, рожь, камут, кускус, манная крупа и зародыши пшеницы. Самые распространенные продукты, содержащие глютен, которые следует избегать: крекеры, хлеб, макароны, печенье, пирожные, солодовый уксус, соевый соус, соусы, загущенные мукой, пиво и определенные виды вина.

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