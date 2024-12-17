Неправильные комбинации пищи: 5 сочетаний, замедляющих процесс похудения

Преуспеть в похудении может быть сложно, но правильный выбор продуктов и их сочетаний может существенно помочь в этом процессе. Неправильные комбинации пищи замедляют ваш метаболизм и вызывают ненужные колебания уровня сахара в крови, что влияет на эффективность похудения.

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Существует несколько популярных сочетаний, которых следует избегать, если вы хотите добиться устойчивых результатов. Издание eatthis.com опубликовало наиболее распространенные из них, предостерегая от тех, кто может нарушить ваше пищеварение и помешать снижению веса.

"Если говорить о похудении, лучше всего – это обеспечить организм правильными пропорциями продуктов из всех пищевых групп. Хотя нет единой пищи, которая бы заставила вас набрать или сбросить вес, некоторые сочетания продуктов могут не способствовать достижению ваших целей в долгосрочной перспективе", – говорит диетолог. Лорен Манакер.

По данным Healthline, существуют два основных фактора, почему определенные продукты не следует совмещать. Во-первых, различные продукты нуждаются в различных пищеварительных ферментах, что может повлечь за собой изменения в уровне pH кишечника. Во-вторых, продукты, имеющие разную скорость пищеварения, могут отрицательно влиять на здоровье и пищеварительную систему.

Проверьте, есть ли в вашем рационе некоторые из этих сочетаний пищи, которые могут нарушить ваше пищеварение и помешать похудению.

Бананы и молоко

Если ваша пищеварительная система не работает должным образом, слизистая желудка может быть повреждена, и это приводит к избыточному набору веса из-за неправильного использования калорий. В частности, сочетание бананов и молока может повлиять на ваш организм отрицательно.

По мнению экспертов из Института Аюрведы, "хотя оба продукта обладают сладким вкусом и успокаивающей энергией, их влияние после потребления очень разное". Это сочетание может вызвать "хаос" в пищеварительной системе и привести к токсинам, аллергиям и другим проблемам в теле.

Тосты с вареньем

Этот завтрак, который многие любят, на самом деле может не быть так полезен для похудения. Когда вы объединяете два продукта из одной группы, например, углеводы, есть большая вероятность, что вы переедите, получив больше углеводов, чем необходимо, и пропустите другие важные нутриенты.

"Тосты с вареньем – это углеводы на углеводах. Добавьте немного орехового масла для белка и полезных жиров", – советует Манакер. Это поможет избежать резких скачков уровня сахара в крови, которые могут привести к набору веса, поскольку избыток глюкозы превращается в жир.

Чипсы и сальса

Это сочетание, хоть и кажется вкусным, действительно может испортить ваши усилия по похудению. "Я не рекомендую есть продукты, у которых отсутствует баланс основных нутриентов – клетчатки, жира и белка", – объясняет диетолог Лиза Московиц.

Сочетание чипсов и сальсы, хотя и вкусное, содержит высокое содержание соли и может способствовать перееданию из-за отсутствия жиров и белков, обеспечивающих чувство сытости. Это может привести к избытку калорий, особенно углеводов и сахара, что приводит к увеличению веса со временем. Вместо этого попробуйте чипсы с низким содержанием натрия, заполненные полезными жирами и сложными углеводами, например из гуакамоле.

Сырно-томатный суп на гриле

Это популярная еда для комфорта, но она далеко не самый лучший выбор для похудения. "Большинство консервированных томатных супов содержат много сахара благодаря добавленному кукурузному сиропу с высоким содержанием фруктозы, а жареный сыр богат жирами и углеводами, но содержит мало белка", - замечает диетолог Дженнифер Кристман.

Чрезмерное потребление таких сахаров, как кукурузный сироп, может привести к лишним калориям, увеличивающим вес. Кроме того, высокое количество натрия в сыре и супе может вызвать проблемы со здоровьем, такие как высокое давление и сердечные заболевания.

Овсянка и сухофрукты

Овсянка является популярным блюдом для похудения, но "в сочетании с сухофруктами она даст только клетчатку, но не обеспечит достаточно белка и жиров", – объясняет Лиза Московиц. Это может повысить уровень сахара в крови и вызвать всплеск инсулина, гормона, способствующего накоплению жира.

Добавьте в свой завтрак греческий йогурт, орехи или семена, чтобы обеспечить сбалансированную комбинацию белков, жиров и углеводов. Это поможет поддерживать уровень сахара в крови стабильным и улучшит результаты похудения.

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