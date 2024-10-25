Неприятный сюрприз: чрезмерное потребление белка может мешать похудению

Белок способствует ощущению сытости и помогает восстановлению мышц после тренировок. Однако новые данные из Университета Аделаиды свидетельствуют, что ваша любовь к белку может стать причиной, почему вам трудно избавиться от лишнего жира.

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Исследования показали, что это может также негативно повлиять на вашу талию, как и лишнее потребление сахара. Больше об этом пишет издание eatthis.com.

Многие знают о негативном влиянии сладостей на здоровье, но не все осознают, что чрезмерное потребление белка может привести к аналогичным проблемам с весом. В среднем организм может усвоить около 30 граммов белка за один прием пищи, что соответствует примерно 85 граммам курицы или 115 граммам. Для сравнения, чтобы получить такое же количество белка из растительных продуктов вам придется съесть примерно 900 мл киноа или почти 500 мл фасоли. Это свидетельствует о том, что мясо – не единственный источник белка, который следует контролировать.

Когда вы потребляете слишком много белка за раз, организм не превращает его в мышцы. Избыток же сохраняется в виде жира, а лишние аминокислоты выводятся. К примеру, если вы съели 120 мл киноа вместе со 115 граммами куриной грудки и запили это чашкой обезжиренного молока, ваше общее потребление белка составляет 48 граммов. Однако из этих 48 грамм только 30 грамм пойдет на питание мышц, а лишние 18 грамм, скорее всего, сохранятся в виде жира.

Необязательно полностью отказываться от мяса, но следует снизить его потребление, чтобы избежать избыточного белка в рационе. Попробуйте несколько раз в неделю заменить мясо в салатах растительными белками, например фасолью, которая содержит 7 граммов белка на 120 мл. Это оставит вам 23 грамма белка для других продуктов, богатых белоком, таких как киноа или вареные яйца.

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