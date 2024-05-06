Как защитить себя от загрязнения воздуха: эффективные советы

Загрязнение воздуха – это тихий убийца. Недавний отчет Института энергетической политики Чикагского университета показывает, что если уровень загрязнения останется таким же, как два года назад, продолжительность жизни может сократиться.

Учитывая эту тревожную ситуацию, мы должны позаботиться об этом уже сейчас. Мы собрали вам несколько советов, как защитить себя.

Занимайтесь физическими упражнениями в помещении

Если вы живете в среде с высоким индексом качества воздуха или AQI, не выходите на прогулку или пробежку. Это звучит сложно, но иного выхода нет.

Поскольку воздух очень загрязнен, бег принесет вам больше вреда. Эксперты советуют жителям загрязненных мест не ходить пешком.

Выращивайте растения для очистки воздуха, обеспечьте максимальную вентиляцию дома

Также важно иметь здоровую среду в офисах и школах. Чтобы обеспечить это, поощряйте своих коллег и друзей выращивать в кабинетах очищающие воздух растения, такие как алоэ вера, плющ и паукообразные растения.

За ними также легко ухаживать. Предложите то же директору школы вашего ребенка. Также убедитесь, что ваш офис и дом хорошо проветриваются.

Сохраняйте свою дыхательную систему здоровой, употребляя эти продукты

Эксперты предполагают, что употребление определенных продуктов помогает сохранить легкие здоровыми. Нефрит, например, выводит загрязняющие вещества из легких. Он также является хорошим заменителем сахара.

Употребляйте фрукты и овощи, которые укрепляют иммунную систему. В частности, цитрусовые, содержащие витамин С, рыбу, богатую омегами жирные кислоты. Ежедневно пейте травяной чай с тулси, имбирем или зеленым чаем.

Принимайте паровую ванну, открывайте окна в машине

Дети, беременные женщины и пожилые люди больше других подвергаются риску от загрязненного воздуха. Поэтому установите воздухоочистители в своих комнатах и жилых помещениях. Вдыхание пара удаляет частицы пыли из ноздрей и успокаивает дыхательные пути. В сочетании с эвкалиптовым маслом она имеет ряд других преимуществ.

Перед включением кондиционера откройте окна автомобиля, чтобы обеспечить приток и отток воздуха.

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