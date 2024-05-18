Несколько легких растяжек для облегчения боли в запястье при наборе текста

Работа за компьютером целый день означает, что ваши руки и запястья находятся в постоянном движении. Растяжение запястий помогает предотвратить травмы, а регулярное изгиб запястья облегчить боль в запястье.

Мы собрали вам несколько простых упражнений для запястья, которые можно делать в любое время. Однако, если у вас есть воспаление, важно проконсультироваться с врачом, прежде чем выполнять какие-либо упражнения на растяжку.

Сжатие теннисного мяча – самая простая растяжка для запястья

Держите теннисный мяч в ладони. Сжимайте и разжимайте мяч настолько сильно, насколько это возможно. Если при сжатии мяча болят запястья или пальцы, уменьшите давление.

Сожмите и удерживайте мяч несколько секунд. Отпустите мяч и повторите то же растяжение другой ладонью.

Растяжка в молитвенной позе: удерживайте эту позу около 30 секунд

Положите ладони вместе в молитвенной позе так, чтобы локти касались друг друга. Руки должны быть перед лицом, а ладони касаться друг друга от ладони до локтя.

Сцепив ладони вместе, опустите руки по пояс, медленно разводя локти в стороны. Задержитесь в этой позе примерно на 30 секунд. Отпустите руки и повторите 10 раз.

Начните вращать запястьями, вытянув руку вперед

Вытяните одну руку перед собой. Направьте пальцы вниз, пока не почувствуете растяжение. Теперь другой рукой потяните руку к телу. Задержитесь в таком положении на несколько секунд.

Затем направьте пальцы к потолку, пока не почувствуете растяжения. Другой рукой потяните поднятую руку к телу. Задержитесь в таком положении на несколько секунд.

Упражнение на отжим и разгибание большого пальца

Упражнение на толчок: сожмите кулак с приподнятым большим пальцем. Создайте опору в руке, чтобы большой палец не двигался. Свободной рукой оттяните палец назад. Задержитесь в этом положении.

Упражнение на вытягивание: сожмите кулак с приподнятыми большими пальцами. Нажмите между мышцами кисти и большими пальцами так, чтобы палец не двигался. Свободной рукой продвиньте большой палец вперед. Удерживайте позу.

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