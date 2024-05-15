Несколько упражнений из йоги, которые полезны для здоровья сердца

При правильном выполнении некоторых упражнений йоги можно заметно улучшить свою дыхательную практику, урегулировать циркуляцию крови, а также помогают контролировать вес.

Это способствует формированию оптимального здоровья сердца, а также уменьшению стресса и беспокойства. OBOZ.UA предлагает несколько асан йоги, которые могут обеспечить хорошее здоровье сердца.

Пащимоттанасана (вне наклона вперед сидя)

Для выполнения нужно сесть и вытащить ноги прямо перед собой, а затем поднять руки над головой и потянуть их к потолку. После этого согните туловище, чтобы приблизить голову к коленям, держа ступни и расслабьтесь и задержитесь в этой позе 30-60 секунд. Наконец поднимите туловище от бедер и после отдыха повторите.

Вирабхадрасана (вне воина)

Во время выполнения встаньте прямо, расставив ноги и сверните правую ногу наружу, а левую внутрь. Затем необходимо поднять обе руки в стороны на высоту плеч, ладонями вверх и согнуть правое колено, повернув голову вправо. В конце концов, вытяните руки, плавно опустите таз вниз и задержитесь, а в конце вернитесь в исходное положение и повторите эту асану на левую сторону.

Триконасана (вне треугольника)

Для выполнения встаньте на широкие ноги и сверните правую ногу наружу, причем нужно вытянуть руки и начните толкать правую сторону линии талии через правую ногу. Затем необходимо смотреть лицом вниз и держать спину ровной. Затем держите правую ладонь на земле или на блоке, а левую руку вытяните вверх и в конце повторите позу с другой стороной.

Гомукхасана (вне коровьего лица)

Во время выполнения сядьте, согнув колени и положите правое колено на левое, приблизив стопы к ягодицам. Затем необходимо отвести левую руку за спину и согнуть локоть, подтянув руку к плечам. Наконец нужно поднять правую руку над головой, согнуть локоть и сцепить пальцы обеих рук примерно на 30 секунд. Затем повторите с другой стороной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о полезных асанах для вашей талии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.