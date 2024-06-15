Несколько упражнений по йоге для работы в офисе

Суть упражнений йоги заключается в постоянных усилиях, которые вы прилагаете для своего здоровья. Учитывая наш беспокойный рабочий график, мы все хотим быстрого решения оставаться в форме.

Лучше всего в йоге то, что она повышает уровень энергии и помогает преодолеть боль в плечах и пояснице, которая возникает в результате длительной работы. Мы подготовили вам несколько асан йоги, которые вы можете выполнять в офисе.

Выполняйте плечевые развороты во время работы

Во время работы в офисе найдите несколько минут и сядьте прямо, подтяните плечи к ушам, сделайте круг и несколько раз вращайте плечами по часовой стрелке.

Теперь повторите то же против часовой стрелки. Это расслабит мышцы плеч и поможет вам сохранить правильную осанку.

Вне "четвертой фигуры" для снятия напряжения

Чтобы растянуть мышцы вокруг тазобедренных суставов, начните с того, что положите левую лодыжку на правое бедро, обхватите левой рукой колено левой ноги, а правой – лодыжку правой ноги.

Теперь наклонитесь вперед в тазобедренных суставах так, как вам удобно, и держите осанку прямо во время выполнения этой сидячей четырехугольной позы, чтобы уменьшить боль в нижней части спины.

Скручивание сидя для стимуляции подвижности позвоночника

Скручивание сидя – это восстановительная форма йоги, которая стимулирует подвижность позвоночника, а также способствует хорошему пищеварению. Это одна из самых простых поз, помогающая подтянуть живот.

Нужно просто поднять руки над головой в положении сидя, повернуться направо и повторить в другую сторону. Это позволит вам чувствовать себя удобно во время работы.

Другие комфортные упражнения по йоге, которые вы не должны пропустить

Существуют различные виды упражнений йоги, которые можно легко выполнять во время работы, например сиддхасана, вне полумесяца сидя и прогиб сидя.

Помимо ряда преимуществ для здоровья, эти позы помогут вам снять стресс на рабочем месте и сосредоточиться на работе.

Ранее OBOZ.UA писал, какие бывают виды йоги.

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