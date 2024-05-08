Нецитрусовые фрукты: как с их помощью увеличить потребление витамина С

Пожалуй, самый популярный из всех витаминов витамин С обращает на себя много внимания благодаря своим иммуностимулирующим свойствам. Также он приносит пользу коже и волосам.

Это незаменимый витамин не может производиться в организме и должен поступать с едой. Хотя цитрусовые являются самым популярным выбором, некоторые другие фрукты содержат достаточное количество этого чудодейственного витамина. Мы приготовили для вас их список.

Личи

Личи – отличный источник витамина С, и добавление его в свой рацион – отличный способ увеличить его потребление. Личи также содержит большое количество жирных кислот омега-3 и омега-6, которые полезны для мозга, сердца и сосудов.

Чашка личи содержит около 70 мг витамина С, чего достаточно, чтобы удовлетворить вашу суточную потребность.

Папайя

В одной чашке папайи содержится около 87 мг витамина С. Кроме того, что этот витамин является отличным антиоксидантом, он также оказывает противовоспалительное действие на мозг.

Чтобы подтвердить это, были проведены исследования с участием 20 человек с легкой формой болезни Альцгеймера, получавших экстракт папайи в течение шести месяцев. Результаты показали уменьшение воспаления у них.

Клубника

Одна чашка клубники содержит около 89 мг витамина С. Кроме того, клубника содержит минералы, такие как марганец, флавоноиды и фолиевую кислоту, которые полезны для поддержания здоровья человека.

Исследования показывают, что высокое содержание антиоксидантов в клубнике помогает предотвратить рак, деменцию и диабет. Исследование показало, что ежедневное употребление сублимированной клубники помогает снизить риск сердечных заболеваний.

Киви

Киви – еще один фрукт, попавший в этот список. Несколько исследований показывают, что витамин С и антиоксиданты, присутствующие в киви, уменьшают окислительный стресс, который может привести к серьезным заболеваниям.

Кроме того, другие исследования показывают, что ежедневное потребление киви может снизить уровень триглицеридов в организме. В дальнейшем это может снизить уровень сахара в крови.

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