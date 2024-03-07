Весенний сезон витаминов: как лучше принимать и где купить

После зимы, уставшие от пасмурной погоды и сезонными болезнями, наш организм нуждается в большом количестве витаминов, чтобы восстановить силы и получить новый заряд энергии.

В этом материале мы подготовили вам полезную информацию о том, что такое витамины, как их лучше принимать и где сейчас приобрести по акции.

Почему принимать витамины важно?

Многие питательные вещества должны попадать в наш организм с пищей, но подумайте, соблюдаете ли ежедневно здоровый рацион? Если тарелка не включает 50% овощей, зелени, фруктов и ягод; 25% – сложных углеводов (зерна, крупы, хлеб, паста, крахмалистые корнеплоды); 20% – белка (яйца, птица, рыба, морепродукты, субпродукты, бобовые) и жиров (семена, орехи, масла), то следует пополнить записи микроэлементов.

Что такое витамины?

Это органические соединения, которые обеспечивают обмен веществ, рост клеток и заряжают нас энергией. Большинство витаминов выводится из организма, поэтому их нужно регулярно пополнять.

Водорастворимые и жирорастворимые витамины

Группы витаминов

К водорастворимым относятся, например, витамин С и множество витаминов группы В. Они не накапливаются в организме, поэтому их нужно принимать ежедневно с пищей или без и запивать большим количеством воды.

Витамин С задерживается в организме на несколько часов, поэтому суточную дозу можно разделить, а витамины группы B лучше употреблять за завтраком, чтобы оставаться бодрым целый день.

Среди жирорастворимых витаминов - A, K, E и D. Они нужны нам в небольших дозах, а поскольку накапливаются в печени, их следует употреблять с пищей богатой полезными жирами. Если правильно питаться, вдобавок эти витамины можно и не принимать.

Витамин D принимает участие в правильном обмене кальция, регулирует иммунные реакции и даже рост волос. Он нужен мышцам, нервам, иммунитету, поэтому не забывайте бывать на солнце и включать в рацион жирной рыбы, молочных продуктов, а также печень и яичные желтки.

Цинк лучше принимать в первой половине дня, кальций и магний – во время ужина, а коллаген и аминокислоты – на голодный желудок.

Где лучше приобрести витамины?

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