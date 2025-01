Невероятная четверка: продукты, поддерживающие здоровье в 70 лет

С возрастом ваше тело претерпевает изменения, а некоторые функции, как кости, мочевой пузырь, сердечно-сосудистая система и ум, могут ослабнуть. И хотя это естественный процесс старения, однако его можно контролировать и уменьшать влияние, поддерживая активность и заботясь о своем здоровье.

Видео дня

Что именно может помочь справиться с потенциальными проблемами в будущем, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этими рекомендациями к рациону и помните, что регулярная забота об организме позволяет оставаться в хорошей форме даже в зрелом возрасте.

Арбуз

Для людей старше 70 лет важно обеспечить достаточное потребление витамина С, поскольку он помогает поддерживать мышечную массу и общую крепкость тела. Исследования показывают, что те, кто имеет низкий уровень этого витамина, могут быть слабее тех, кто получает его достаточно. Арбуз – это отличный источник витамина С, который станет отличным дополнением к рациону для поддержания здоровья в зрелом возрасте.

Брокколи

Брокколи — это отличный источник витаминов и минералов, в частности витамина С, кальция и коллагена, способствующих укреплению костей. Витамин К помогает лучше свертывать кровь, а клетчатка поддерживает здоровье пищеварительной системы. Благодаря своим противовоспалительным свойствам брокколи также способны уменьшать воспаление в организме, поддерживая общее здоровье. Поэтому, включение этого овоща в рацион поможет укрепить организм и улучшить самочувствие.

Грецкие орехи

Грецкие орехи помогают снизить уровень плохого холестерина, что особенно важно с возрастом. Ежедневное потребление 50 г этих орехов способствует снижению "плохого" холестерина ЛПНП на 4,3% и его мелких частиц на 6,1%, что существенно уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, эти орехи богаты омега-3, белками, клетчаткой, антиоксидантами и микроэлементами, которые поддерживают общее здоровье организма.

Гранатовый сок

Антиоксиданты в гранатовом соке помогают бороться со свободными радикалами, которые могут нанести вред организму. Такой сок уменьшает стресс и противодействует загрязнителям окружающей среды, что также способствует сохранению организма в хорошей форме. Для людей в старшем возрасте, особенно с 70 лет, важно включать этот напиток в рацион для поддержания здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказал, в чем заключается секрет эффективного похудения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.