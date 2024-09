Секреты успешного похудения: как 70% людей смогли избавиться от лишнего жира

Потеря веса требует от вас соблюдения комбинации диеты, физической активности и самодисциплины. Кроме того, на этапе похудения важно иметь поддержку со стороны друзей и семьи, а также не бояться использовать различные стратегии для достижения цели.

Однако, многие люди не могут удержать результаты в течение длительного времени, поэтому стоит отслеживать прогресс с помощью цифровых инструментов. Почему и как именно это поможет сделать процесс похудения более эффективным, рассказали в Eat This, Not That.

Об исследовании

В исследовании, опубликованном в журнале Obesity отмечается, что для снижения веса может быть эффективным использование цифровых технологий самоконтроля. Исследования показали, что более 70% участников, которые использовали такие технологии, достигли успеха в потере веса.

Самыми популярными инструментами были веб-сайты, программы и переносные устройства. Стоит отметить, что успех был выше в краткосрочной перспективе, поскольку только 47% тех, кто контролировал свой прогресс более года, достигли заметного успеха. Итак, для лучших результатов рекомендуется поддерживать активность и мониторинг похудения на начальных этапах.

Собирайте сумку для тренировки с вечера

Подготовьте свой утренний распорядок вечером, чтобы уменьшить усилия утром. Соберите все необходимое для тренировки, чтобы избежать оправданий и сохранить мотивацию. Это поможет вам придерживаться программы и успеть на тренировку.

Ешьте здоровые версии любимых блюд

Соблюдая диету, находите способы наслаждаться любимыми блюдами в более здоровых вариантах. Например, для приготовления мороженого смешайте банан, миндальное молоко, арахисовое масло и лед. Это позволит удовлетворить желание без вреда для здоровья.

Пейте воду по утрам

Пейте около 2 больших стаканов воды, чтобы повысить метаболизм на 30%. Кроме того, увеличение потребления воды до 6 чашек в день может помочь сжечь дополнительно 17 400 калорий в год, что способствует потере веса.

Поддерживайте холодную температуру в помещении

Попробуйте проводить больше времени на свежем воздухе в прохладную погоду, поскольку это может стимулировать выработку витамина А. Этот витамин помогает превращать белый жир в бурый, что способствует сжиганию энергии. Таким образом, вы можете поддерживать здоровый вес без лишних усилий.

