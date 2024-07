Невероятные свойства гранатового сока: результаты исследования

Гранатовый сок известен не только своим вкусом, но и полезными свойствами, помогающими укреплять работу сердца. Такой сок содержит большое количество антиоксидантов, таких как полифенолы, которые способствуют снижению риска сердечных заболеваний путем уменьшения воспаления и окисления.

Исследования показывают, что регулярное потребление гранатового сока может улучшить здоровье сосудов, снижать артериальное давление и улучшать уровень холестерина, способствуя общему здоровью сердечно-сосудистой системы. О каких возможностях гранатового сока известно исследователям и почему следует добавить его в свою жизнь, рассказали в Eat This, Not That.

Новое исследование, которое проводилось мексиканскими учеными выявило, что гранатовый сок может повысить уровень некоторых ключевых маркеров сердечных заболеваний. Ученые ввели подопытным крысам высококалорийную диету, во время которой они потребляли гранатовый сок, чтобы выявить воспаление, артериальное давление и изменения в уровне холестерина.

Физиологические показатели грызунов подтвердили, что этот сок может иметь потенциал для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, даже несмотря на диету с высоким содержанием калорий. Исследователи обнаружили, что гранатовый сок снижает уровень LDL (плохого холестерина) на 39% и увеличивает уровень HDL (хорошего холестерина) на 27%, что способствует уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 12-18%. Кроме того, этот сок снижает артериальное давление на 24% и уменьшает воспаление в кровеносных сосудах.

Ученые склоняются к мнению, что перед окончательным подтверждением влияния гранатового сока на сердечные заболевания необходимы дополнительные исследования. Однако, имеющиеся данные уже могут служить достаточным основанием для включения этого продукта в ежедневный рацион.

