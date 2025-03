Невероятные свойства томатов и их преимущества в рационе: о чем говорит наука

Если вы любите помидоры — ешьте их как можно больше, поскольку томаты чрезвычайно полезны для здоровья. Они содержат ликопин, антиоксидант, который защищает клетки от повреждений и помогает организму бороться со старением.

Кроме того, концентрация ликопина в помидорах намного выше по сравнению с другими продуктами, а потому регулярное употребление этого овоща эффективно укрепляет иммунитет и снижает риск хронических заболеваний. Подробнее, почему вам следует пересмотреть значение томатов в рационе, рассказали в Eat This, Not That.

Ликопин и его значение для здоровья

Свободные радикалы образуются из-за загрязнений и естественных процессов в организме, провоцируя преждевременное старение и болезни. Именно антиоксиданты нейтрализуют их влияние и укрепляют защиту клеток.

Чтобы защитить и укрепить здоровье, употребляйте помидоры и другие красные овощи, которые содержат ликопин, каротиноид, придающий продуктам красный пигмент. Он поддерживает здоровье сердца и снижает риск развития рака, а также обладает мощными антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждения.

Количество ликопина в помидорах

Чтобы получить больше ликопина, выбирайте спелые или вареные помидоры, поскольку их польза выше. Термическая обработка повышает уровень этого антиоксиданта до 50%, а общее количество полезных соединений, в среднем, на 28%.

И хотя грейпфрут, папайя, арбуз и гуава также содержат ликопин, однако томаты остаются лидером по количеству этого соединения. Добавляйте томатные соусы, пасту или тушеные помидоры в ваши блюда, чтобы получить максимум пользы.

