Невероятные свойства яблочного уксуса: как использовать и возможные риски

Почти у каждого дома можно найти те продукты, которые не употребляются ежедневно, однако имеют ряд преимуществ. Яблочный уксус - это ферментированный сок с высокой кислотностью, кислым запахом и выразительным вкусом.

Этот продукт привычно использовать в кулинарии, однако он может применяться, как консервант, очистительное и дезинфицирующее средство, а также в качестве компонента индустрии красоты. Как можно использовать яблочный уксус, узнавали в OBOZ.UA.

Помогает снизить уровень сахара в крови

Употребление уксуса после углеводной пищи может помочь снизить колебания уровня сахара в крови. Всего 1-2 столовые ложки яблочного уксуса, разведенные в стакане воды и принятые перед или после еды, могут быть полезными для регулирования уровня сахара. Впрочем, следует избегать потребления неразведенного уксуса, поскольку он может повредить зубную эмаль и раздражать стенки желудка.

Уменьшает процент жира и способствует похудению

Потребление воды с 1-2 столовыми ложками уксуса могут помочь уменьшить процент жира в организме всего за 12 недель. Пить такой тоник следует перед сном и добавить уксус в ежедневный рацион, заправляя им салаты и гарниры.

Помогает регулировать цикл

Для женщин репродуктивного возраста, которым диагностировали синдром поликистозных яичников, уксус может помочь нормализовать цикл менструации. Кроме того, он помогает сбалансировать уровень инсулина в крови.

Восстанавливает природный pH и здоровье кожи

Яблочный уксус способствует защите кожи, восстанавливая ее естественный pH и удаляя вредные бактерии. Уксус можно использовать в разведенном виде как средство для мытья лица и тоник.

Риски и предостережения

Уксус является достаточно концентрированным средством, которое надо употреблять в разведенном виде как для внутреннего потребления, так и наружного применения. Кроме того, он может разрушать зубную эмаль, приводить к раздражению желудка, ожогам горла, а также химическим ожогам кожи.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие болезни может преодолевать уксус.

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