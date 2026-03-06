Невидимая проблема: как стресс и скрежет зубами разрушают здоровье челюсти

Щелчок или дискомфорт в челюсти многие воспринимают как пустяк, не стоящий внимания. Однако иногда такие симптомы могут свидетельствовать о нарушении работы височно-нижнечелюстного сустава.

Это состояние способно влиять не только на процесс жевания, но и на качество сна и общее самочувствие. Важно знать, какие признаки нельзя игнорировать и когда стоит обратиться за медицинской помощью. Больше об этом пишет express.co.

Височно-нижнечелюстное расстройство (ВНЧС) – это нарушение работы сустава, который отвечает за движения челюсти. По информации Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), у большинства людей это состояние имеет легкое течение и не требует сложного лечения. Однако контроль за симптомами остается важным.

Основные проявления ВНЧС

К самым распространенным симптомам относятся:

боль в области челюсти, уха или виска;

характерные звуки – щелчок, хруст или трение во время движения челюсти;

головная боль в височной зоне;

сложность при полном открывании рта;

эпизоды "блокировки" челюсти.

Неприятные ощущения могут становиться более интенсивными во время жевания или в периоды повышенного стресса. Кроме того, дисфункция сустава иногда негативно сказывается на качестве ночного сна.

Почему возникает проблема?

Причины развития ВНЧС могут быть разными. Среди них:

привычка скрежетать зубами;

износ суставных структур;

травмы головы или лица;

длительный стресс;

неправильный прикус.

Отдельное внимание врачи уделяют бруксизму – непроизвольному сжиманию или скрежетанию зубами. Часто человек даже не подозревает, что делает это во сне. Чаще всего явление связывают с нервным напряжением и тревожностью.

Скрежет зубами особенно часто случается у детей и подростков, преимущественно ночью. Во многих случаях проблема исчезает самостоятельно с возрастом, когда формируются постоянные зубы.

Кроме самого скрежета, могут наблюдаться:

боль в области лица, шеи и плеч;

болезненность челюсти;

стертые или поврежденные зубы, что повышает их чувствительность;

частые головные боли;

дискомфорт в ухе;

нарушение сна.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если симптомы не уменьшаются или мешают повседневной жизни, целесообразно записаться к стоматологу или семейному врачу. Особенно это касается случаев, когда:

сложно есть или пить;

челюсть не открывается полностью или периодически блокируется;

боль локализуется возле уха или с одной стороны головы;

беспокоят сильные и регулярные головные боли;

появляется чувствительность кожи головы;

возникают нарушения зрения, в частности двоение или частичная потеря зрения.

В NHS отмечают: "Это могут быть признаки серьезной проблемы, которая требует срочного лечения".

Как облегчить состояние в домашних условиях?

Во многих случаях симптомы уменьшаются без специального вмешательства. Для облегчения самочувствия рекомендуют:

Полезно:

выбирать мягкую пищу – супы, омлеты, макаронные изделия;

принимать парацетамол или ибупрофен при необходимости;

прикладывать к челюсти холодный или теплый компресс (завернув его в полотенце);

делать легкий массаж жевательных мышц;

практиковать техники расслабления.

Нежелательно:

жевать жвачку или грызть посторонние предметы;

откусывать твердую пищу передними зубами;

широко зевать;

грызть ногти;

сжимать зубы без необходимости – в состоянии покоя они должны быть немного разъединены.

Какое лечение могут предложить специалисты?

Семейный врач может назначить более сильные обезболивающие препараты или посоветовать методы снижения стресса и улучшения сна. Если подозревается бруксизм, пациента направляют к стоматологу.

Стоматолог часто рекомендует специальную капу или шину, которую надевают на ночь для защиты зубов от повреждения. Такие устройства изготавливают индивидуально, чтобы они удобно фиксировались на верхней или нижней челюсти.

При необходимости пациента могут направить к психологу (если боль усиливается из-за стресса), физиотерапевту для выполнения специальных упражнений и массажных техник или к узкому специалисту по патологии суставов. В сложных случаях рассматривают инъекционное лечение или хирургическое вмешательство.

Несмотря на то, что височно-нижнечелюстное расстройство преимущественно не представляет серьезной угрозы, внимательное отношение к симптомам поможет вовремя предотвратить осложнения и сохранить комфорт в повседневной жизни.

