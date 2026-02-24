Невидимые последствия: чем грозит отсутствие фруктов и овощей в рационе

Рацион современного человека все чаще состоит из обработанных продуктов, мяса и быстрых перекусов. В то же время овощи и фрукты нередко оказываются на тарелке лишь как второстепенное дополнение.

Такой дисбаланс может незаметно влиять на самочувствие, уровень энергии и даже настроение. Чем именно рискует организм, когда в меню не хватает растительной пищи – рассказывает eatthis.com.

Раздражительность и проблемы с концентрацией

Когда в рационе не хватает фруктов и сокращаются углеводы, организм реагирует изменениями настроения.

"Если вы не едите фрукты, уменьшаете потребление углеводов и сосредотачиваетесь преимущественно на употреблении белка, есть большая вероятность, что вы станете раздражительными и вам будет труднее сосредоточиться. Наш мозг зависит от глюкозы и нуждается в углеводах для оптимального функционирования", – говорит диетолог Митци Дулан.

Дефицит клетчатки

Без достаточного количества растительной пищи организм недополучает клетчатку – ключевой компонент здорового питания.

"Без фруктов или овощей в вашем рационе вы, вероятно, не получите достаточного количества клетчатки для ежедневного употребления", – объясняет диетолог Эрин Палински-Вейд.

Клетчатка помогает контролировать аппетит, поддерживает стабильный уровень сахара в крови, снижает холестерин и способствует нормальной работе кишечника. Ее недостаток повышает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака.

Нарушение пищеварения и запоры

"Вашей пищеварительной системе будет трудно функционировать без достаточного количества клетчатки", – отмечает диетолог Джулианна Хевер, автор книг о растительном питании.

Растительные волокна ускоряют прохождение пищи кишечником, помогают выводить токсины и поддерживают иммунитет. Если их не хватает, отходы дольше задерживаются в толстой кишке, что может вызвать запор и вздутие.

Сестры-нутрициологи Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос Шеймс добавляют: "Без клетчатки из фруктов и овощей, которая помогает проталкивать пищу, отходы гораздо чаще задерживаются в толстой кишке, вызывая дискомфорт".

Кроме того, растительные продукты содержат много воды, что помогает предотвратить обезвоживание – одной из частых причин запора.

Сухая кожа и проблемы со зрением

Овощи и фрукты – главный источник витаминов А и С. "Оба питательных вещества считаются антиоксидантами. Эти антиоксиданты восстанавливают вред, который мы ежедневно наносим нашему организму", – объясняет диетолог Ребекка Льюис.

Дефицит витамина А может вызвать сухость кожи и ухудшение сумеречного зрения, а недостаток витамина С – усталость, слабость и даже цингу в тяжелых случаях.

Недостаток витамина К

Темно-зеленые овощи обеспечивают организм витамином К, который нужен для свертывания крови и здоровья костей.

"Витамин К имеет решающее значение для свертывания крови и метаболизма костей", – подчеркивает Хевер.

Без него возрастает риск проблем с костной тканью и медленного заживления ран.

Лишние калории и набор веса

Фрукты и овощи имеют большую массу и низкую калорийность, поэтому хорошо насыщают.

"Употребление фруктов и овощей компенсирует потребление калорий", – отмечает Палински-Вейд.

Когда их в рационе нет, люди чаще выбирают калорийные продукты с меньшей питательной ценностью, что способствует перееданию и увеличению объема талии.

Хроническая усталость

Недостаток витамина С постепенно приводит к снижению энергии. "Дефицит витамина С в конце концов приведет к слабости, раздражительности и усталости", – предостерегает Льюис.

Ослабление иммунитета и воспаление

Растительная пища содержит фитонутриенты – биологически активные вещества, поддерживающие защитные силы организма.

"Если вы пропускаете фрукты и овощи, вы также теряете все важные фитонутриенты, необходимые для поддержания сильной иммунной системы", – говорит Дулан.

Без них организм становится более уязвимым к инфекциям, а уровень воспалительных процессов может повышаться.

Вздутие живота

Из-за дефицита клетчатки отходы задерживаются дольше, что провоцирует газообразование и ощущение распирания. К тому же фрукты и овощи богаты калий, который помогает уменьшить отеки и нейтрализует избыток соли в рационе.

Ухудшение настроения

Исследования показывают, что люди, которые регулярно потребляют растительную пищу, чаще испытывают удовольствие и положительные эмоции.

"Новые исследования показывают, что люди, которые едят фрукты и овощи, на самом деле счастливее", – делится Дулан.

Мышечная слабость и ломота

Калий, который содержится в бананах, шпинате, авокадо и других продуктах, необходим для правильной работы мышц и нервов. Его недостаток может вызвать слабость, онемение и запоры.

Ни одна добавка не заменит растительную пищу

"Природные, полезные для здоровья комбинации фитонутриентов в каждом фрукте и овоще невозможно воспроизвести", – отмечают диетологи.

Добавки не способны полностью заменить комплекс веществ, который мы получаем из натуральных продуктов.

Постоянная вялость

Жирные блюда перевариваются медленнее, создают ощущение тяжести и забирают энергию.

