Растительная пища – здоровый микробиом: как правильно питаться каждый день

Наше здоровье в значительной степени зависит от состояния кишечника. Именно микробиом влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет, когнитивные функции и психическое состояние.

Видео дня

Правильное питание помогает поддерживать баланс полезных бактерий в кишечнике. Наука доказывает, что ежедневное употребление различных растений является ключевым фактором для здорового микробиома, пишет eatthis.com.

Важно не ограничиваться только одним видом растений – разнообразие играет решающую роль в здоровье микробиома. Участники исследования, которые еженедельно потребляли более 30 различных видов растений, имели значительно более разнообразный кишечный микробиом с процветающими бактериями, чем те, кто употреблял 10 и менее. Как отмечает журнал Microorganisms, уменьшение разнообразия бактерий в кишечнике связано с повышенным риском кишечных, метаболических и неврологических проблем.

Тип диеты (вегетарианская, веганская или другая) не имел столь большого значения, как разнообразие растений в рационе.

"Растения" – это не только овощи, – объясняют эксперты. К этому понятию относятся фрукты, орехи, семена, бобовые, фасоль и даже цельнозерновые продукты. Особенно ценны растения, богатые пребиотическими пищевыми волокнами, которые поддерживают здоровье и процветание бактерий в кишечнике, отмечает исследование Современное развитие в питании.

Пребиотики питают имеющиеся бактерии в кишечнике и способствуют росту микробиома – это, например, бобовые, шпинат, овес, дикая черника и другие. Пробиотики, наоборот, разнообразят состав бактерий, поэтому включение в рацион продуктов вроде греческого йогурта, кимчи, кефира или солений также является чрезвычайно важным.

В общем, стремление к разнообразию растений в ежедневном рационе поддерживает микробиом, что положительно влияет на общее здоровье. Включайте растения в каждый прием пищи, чтобы кишечник оставался здоровым, а вы – сытыми и довольными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему полезно есть шпинат.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.