Невидимый враг талии: какую еду стоит ограничить, чтобы не набирать жир на животе

Лишний жир в области живота беспокоит многих людей, ведь он влияет не только на внешний вид, но и на здоровье. Ученые давно предупреждают, что именно этот тип жира считается одним из самых опасных для организма.

Кроме физической активности, значительную роль в его накоплении или уменьшении играет ежедневный рацион. Исследования показывают, что отказ от одного распространенного продукта может помочь уменьшить жировые отложения на животе, пишет eatthis.com.

Одним из основных "провокаторов" жира на животе ученые называют белый хлеб – и это именно тот продукт, от которого стоит отказаться, если цель – уменьшение объемов талии.

Как употребление белого хлеба влияет на жир в области живота?

Исследователи из Университета Тафтса в течение двух лет наблюдали за питанием 459 людей среднего возраста. Участников распределили по шести моделям пищевых привычек. Результаты, опубликованные в Американском журнале клинического питания, показали интересную тенденцию: люди, которые придерживались классической американской диеты "мясо + картофель", хоть и набирали вес, но он распределялся по всему телу.

А вот те, кто потреблял больше всего белого хлеба и других очищенных продуктов, демонстрировали значительно большее накопление именно жира на животе.

В другом анализе, опубликованном в Британском журнале питания, ученые выяснили: сокращение количества белого хлеба (но не цельнозернового) в рамках средиземноморского рациона способствует меньшему набору веса и жира в области талии.

За четыре года участники, которые чаще всего ели белый хлеб, набрали примерно на 0,77 кг больше, чем те, кто потреблял его меньше всего, а их обхват талии увеличился на 1,27 см.

Почему белый хлеб способствует накоплению жира?

Связь между белым хлебом и избытком жира на животе ученые объясняют несколькими факторами. Во-первых, белый хлеб содержит много быстрых углеводов и калорий, но минимум клетчатки, полезных жиров и белка. Из-за этого он имеет высокий гликемический индекс. Продукты с высоким ГИ не обеспечивают длительного ощущения сытости, поэтому после них легче переесть, что впоследствии ведет к набору веса.

Во-вторых, простые углеводы вызывают резкое повышение уровня инсулина. Этот гормон помогает превращать глюкозу в энергию, но при избытке углеводов больше сахара откладывается в виде жира, в частности в зоне живота.

А как насчет другого хлеба?

Хотя белый хлеб и ассоциируется с повышенным риском набора жира на животе, это не значит, что любой хлеб – вреден. Напротив, цельнозерновой хлеб, богатый клетчаткой, часто связывают с уменьшением жировых отложений в области талии, если он является частью сбалансированного рациона.

Клетчатка помогает стабилизировать реакцию организма на углеводы, замедляя их расщепление и предотвращая резкие скачки уровня сахара и инсулина.

Итак, чтобы избежать накопления жира на животе, не обязательно полностью исключать хлеб. Достаточно заменить белый на цельнозерновой или другие полезные альтернативы.

