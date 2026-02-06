Соль против талии: как натрий незаметно заставляет нас есть больше

Набор веса не всегда связан только с калориями или количеством жира в рационе. Иногда решающую роль играют менее очевидные факторы, которые мы привыкли недооценивать.

Один из них – обычная поваренная соль, которая ежедневно присутствует в большинстве продуктов. Исследования показывают, что именно она может влиять на аппетит, вкусовые предпочтения и количество пищи, которую мы съедаем, пишет eatthis.com.

Если вес не уменьшается, несмотря на отказ от сладостей, жирных соусов и быстрых углеводов, возможно, проблема кроется не там, где вы ожидаете. Следующий шаг – обратить внимание на количество соли. Два научных эксперимента, проведенные в Университете Дикина (Австралия), показали: избыток натрия может усиливать тягу к жирной пище и провоцировать потребление большего количества калорий. И это напрямую связано с набором веса.

И даже если кажется, что соленого в вашем меню немного – это может быть иллюзией. Диетические рекомендации советуют взрослым потреблять не более 2300 мг натрия в сутки. Однако средний показатель значительно выше – около 3300 мг ежедневно. Примерно 75% этого количества люди получают из переработанных продуктов и ресторанных блюд.

Как именно соль влияет на наш аппетит?

Ученые предположили, что натрий может менять наше восприятие жира, и решили это проверить. В первом эксперименте 49 участникам предложили томатные супы на молочной основе с разным содержанием соли и жира. Люди оценивали вкус и отмечали, хотели бы продолжать есть. Также проверяли их способность чувствовать жирные кислоты.

Результат был показательным: именно соль оказалась главным фактором вкусовой привлекательности, даже важнее жира. Люди, которые хорошо чувствовали вкус жира, обычно выбирали менее жирные варианты – но только тогда, когда в них не добавляли соль. Как только появлялся натрий, эта разница исчезала. То есть соль буквально "маскирует" нашу способность различать жирность.

Как отмечают авторы работы: "Сильное влияние соли на приятные ощущения может свидетельствовать о том, что соль является основной движущей силой влечения к соленой жирной пище".

Почему из-за соленой пищи мы едим больше?

Второй эксперимент исследовал уже объем потребляемой пищи. 48 участников четыре раза приходили на обед, где им подавали пасту с соусом, который отличался уровнем жира и соли. Оказалось, что когда в блюдах было меньше соли (даже при более высоком содержании жира), люди потребляли на 11% меньше калорий. Самые большие порции съедали тогда, когда еда была и соленой, и жирной.

Исследователи пришли к выводу: избыток натрия нарушает естественные сигналы сытости. Ведущий автор исследования, профессор Рассел Кист, объясняет: "Наш организм имеет биологические механизмы, которые подсказывают нам, когда нужно прекратить есть, и жир активирует эти механизмы у людей, чувствительных к вкусу жира. Однако, когда к пище добавляют соль, эти механизмы притупляются, и люди в итоге едят больше".

Со временем это может привести к снижению чувствительности к жиру – для ощущения сытости нужно будет еще больше еды. Хотя многие жиры полезны для здоровья, они остаются высококалорийными, поэтому большие порции неизбежно ведут к набору массы тела.

Практический совет

Чтобы сократить потребление соли и помочь контролировать вес:

реже питайтесь в ресторанах;

ограничьте снеки и переработанные продукты;

внимательно читайте состав на упаковках;

уменьшите употребление чипсов, вяленого мяса, соусов, консервированных супов и соленых напитков.

Иногда путь к стройности начинается не с отказа от жира или углеводов, а с простого уменьшения количества соли в ежедневном рационе.

