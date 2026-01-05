Перекусы, которые повышают уровень сахара в крови: что не стоит есть

Резкие колебания уровня сахара в крови могут существенно влиять на самочувствие, уровень энергии и чувство голода в течение дня. Особенно важно внимательно относиться к выбору перекусов людям с диабетом или преддиабетом.

Видео дня

Некоторые популярные снеки кажутся удобными и "безобидными", но на самом деле способны провоцировать резкое повышение глюкозы. Диетологи объясняют eatthis.com, от каких перекусов лучше отказаться или употреблять их как можно реже, чтобы сохранить стабильный уровень сахара в крови.

Специалисты советуют делать акцент на сбалансированном рационе – как в основных приемах пищи, так и во время перекусов. Исследования показывают: сочетание белков, углеводов, полезных жиров, а также фруктов и овощей в пределах одного блюда помогает стабилизировать уровень сахара после еды.

Хорошая новость заключается в том, что любимые продукты не обязательно убирать из меню навсегда. Их можно комбинировать с другими составляющими, которые замедляют усвоение сахара и предотвращают резкие колебания глюкозы.

В то же время существуют перекусы, которые плохо сбалансированы по питательной ценности и при регулярном употреблении могут повредить контролю уровня сахара. Время от времени они не являются проблемой, но если такие продукты появляются в вашем рационе почти каждый день, стоит задуматься над более полезной альтернативой.

Конфеты

Большинство конфет содержат минимальное количество белка, клетчатки и полезных жиров. Поэтому они очень быстро перевариваются, резко повышая уровень глюкозы, а затем – провоцируя повторное чувство голода.

Лучше отдавать предпочтение перекусам, которые дольше усваиваются и обеспечивают длительное ощущение сытости. Если же сладкого все-таки хочется, съешьте одну-две конфеты после полноценного сбалансированного перекуса. Такой подход поможет сохранить энергию и избежать резких скачков сахара в течение дня.

Чипсы

Чипсы – типичный вариант быстрого перекуса. Но такое удобство часто оборачивается проблемами с уровнем сахара впоследствии. В большинстве чипсов почти нет белка и клетчатки, что делает их потенциальным триггером резкого повышения глюкозы.

Полностью отказываться от хрустящих снеков не обязательно. Сегодня на рынке есть альтернативы с лучшим составом: протеиновые чипсы, варианты из курицы или снеки на основе бобовых, которые содержат больше белка или клетчатки и лучше влияют на уровень сахара.

Чтобы сделать перекус еще полезнее, сочетайте такие чипсы с продуктами с высоким содержанием клетчатки – например, с хумусом, овощными палочками или йогуртом.

Выпечка

Пончики, круассаны, булочки с корицей и другая выпечка обычно состоят из рафинированной муки, сахара и добавленных жиров. Такое сочетание приводит к быстрому росту уровня сахара в крови, а жиры и масла замедляют его снижение, поддерживая высокие показатели дольше.

Безусловно, эти продукты могут быть частью рациона, если употреблять их изредка. Однако ежедневная тяга к сладкой выпечке – сигнал пересмотреть свои пищевые привычки.

Лучший вариант перекуса – сочетание углеводов с белком. Углеводы обеспечивают быструю энергию, а белок помогает удерживать стабильный уровень сахара в течение нескольких часов после еды.

Сладкие напитки

Напитки с добавленным сахаром могут создавать иллюзию прилива сил, но на самом деле они почти не содержат питательных веществ и являются источником большого количества сахара. К этой категории относятся газированные напитки, фруктовые соки, энергетики и подслащенные кофейные напитки.

Резкие колебания уровня глюкозы между приемами пищи только усиливают чувство голода и приводят к энергетическому спаду. Поэтому стоит выбирать альтернативы с белком, клетчаткой и полезными жирами, которые способствуют более стабильному уровню сахара в крови.

Хотите уменьшить потребление сладкой газировки? Попробуйте перейти на диетические варианты. Исследования показывают, что диетическая газировка в умеренных количествах является безопасной и не вызывает резких скачков уровня сахара.

Ранее OBOZ.UA опубликовал привычки, которые стабилизируют уровень сахара в крови.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.