Невролог предостерегает: одна вечерняя привычка может увеличить риск деменции в будущем

Может ли безобидная, на первый взгляд, привычка перед сном негативно повлиять на ваше здоровье в будущем? Один из ведущих неврологов Байбинг Чен предостерегает: то, что кажется полезным для засыпания, на самом деле может повышать риск развития деменции.

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Речь идет о звуковых устройствах, которые воспроизводят белый шум, – популярный способ успокоиться и заснуть. Однако, неправильное использование таких средств способно постепенно вредить слуху, что, в свою очередь, может вызвать серьезные когнитивные нарушения, пишет express.co.

Доктор Байбинг Чен признается, что избегает трех вещей перед сном, чтобы обеспечить себе полноценный отдых. Одна из них связана с использованием популярного гаджета для сна. Он отметил: "Я не использую устройство белого шума. Хотя не все им пользуются, я понимаю, почему вы это делаете – сам раньше тоже пользовался. Вероятно, вы пытаетесь заглушить звуки улицы, храп партнера или, скажем, шорох собаки. Но если громкость слишком высокая, это может постепенно привести к повреждению слуха. Потеря слуха – один из ключевых факторов риска развития деменции в дальнейшей жизни".

Несмотря на то, что многие считают белый шум безвредным средством для улучшения сна, пока нет убедительных научных доказательств, которые бы прямо связывали его с деменцией. Тем не менее, некоторые исследования предполагают, что длительное воздействие шума, включая чрезмерно громкий белый шум, может повышать риск возникновения этого заболевания.

Доктор Бинг советует не превышать порог в 50 децибел при использовании шумовых устройств. Также он рекомендует располагать устройство на безопасном расстоянии от кровати, чтобы избежать постоянного воздействия звука на уши.

В исследованиях отмечается, что для детей безопасное расстояние от источника белого шума составляет не менее 30 см. Ученые также отмечают необходимость дальнейших исследований, чтобы лучше понять взаимосвязь между воздействием шума в раннем возрасте и потерей слуха.

Согласно информации от Общества Альцгеймера, люди среднего возраста (40-65 лет), которые имеют нарушения слуха, имеют более высокий риск развития деменции. Кроме того, потеря слуха может быть ранним симптомом этой болезни.

Представитель организации добавил: "С возрастом многие начинают терять слух, даже не осознавая этого. Регулярная проверка слуха – важный шаг в снижении риска деменции. Некоторые исследования показывают, что ношение слуховых аппаратов может уменьшить вероятность определенных проявлений когнитивного снижения".

Что такое белый шум и действительно ли он улучшает сон?

Фонд сна определяет белый шум как тип звукового сигнала, охватывающий все частоты, которые воспринимает человеческое ухо. Примерами могут служить шипение ненастроенного радио или телевизора, а также равномерный гул вентилятора.

Научные исследования о влиянии белого шума на качество сна дали противоречивые результаты. Например, некоторые эксперименты показали, что белый шум помогает младенцам засыпать быстрее, а взрослым – легче засыпать и лучше спать в шумной среде.

Однако есть и случаи, когда белый шум мешал людям заснуть. Это свидетельствует о том, что эффективность такого звука зависит от индивидуальных особенностей человека и условий.

Как правильно использовать белый шум для сна?

Устройства, генерирующие белый шум, доступны в интернет-магазинах. Альтернативой может быть приложение на смартфоне. Также YouTube предлагает многочисленные видео с белым шумом длительного действия. Стоит поэкспериментировать с другими вариантами шума – например, розовым, коричневым или зеленым.

Любителям природных звуков может подойти розовый шум, поскольку он напоминает шум дождя, водопада или потока реки. По словам Фонда сна, некоторые терапевты применяют розовый шум для лечения слуховых расстройств, в частности шума в ушах.

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