Активность и мозг: сколько нужно ходить, чтобы предотвратить деменцию

Регулярная физическая активность играет ключевую роль в поддержании когнитивного здоровья в течение жизни. По словам экспертов, даже обычная ходьба может существенно снизить риск развития деменции.

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Новые исследования указывают на конкретное количество шагов, которое приносит пользу мозгу. Издание express.co рассказывает, сколько именно нужно двигаться ежедневно, чтобы сохранить ясность ума на долгие годы.

Несмотря на то, что многие ориентируются на стандарт в 10 000 шагов в день, новые исследования показывают, что достижение заметного эффекта возможно даже при меньшем количестве. Ученые также пришли к выводу: интенсивная ходьба имеет еще более сильное влияние на профилактику деменции.

В одном из исследований, опубликованном в журнале JAMA, анализировали данные взрослых, которые носили акселерометры на запястье. Это позволило получить объективную информацию об уровне их физической активности. На основе этих данных доктор Кортни Конли – эксперт по биомеханике стопы и походки – заявила, что ежедневная норма в 9800 шагов может существенно снизить риск деменции.

"Если рассматривать шаги как базовый индикатор, то 9800 ежедневно - это показатель, который способен существенно уменьшить риск деменции. Но самое интересное, по моему мнению, – это то, что уже при 3800 шагах достигается половина возможной пользы. Итак, если ваша цель – хотя бы 4000 шагов в день, то вы уже получите 50% от максимальной пользы. Мое любимое исследование о влиянии ходьбы на людей пожилого возраста касается именно медленной, осознанной ходьбы", – добавляет она.

По её словам, интересно также то, как групповые прогулки влияют на эмоциональное самочувствие людей старшего возраста. Они укрепляют социальные связи, борются с чувством одиночества и изоляции. И именно в этом – магия обычной прогулки.

В еще одном исследовании, опубликованном в 2022 году, говорится о том, что заметное уменьшение риска деменции начинается уже после 4400 шагов в день. Авторы отметили: "И целенаправленные прогулки, и периоды максимальной физической активности продолжительностью 30 минут были связаны с более низким риском развития деменции".

Организация Alzheimer's Society отмечает, что малоподвижный образ жизни является одним из ключевых факторов, способствующих развитию деменции. Они также отмечают, что регулярные физические упражнения в среднем и старшем возрасте улучшают когнитивные функции, в частности память и способность к мышлению, а также снижают риск развития деменции.

Благотворительная организация советует ежедневно уделять 20-30 минут аэробной активности, которая повышает частоту сердечных сокращений. К таким занятиям можно отнести быструю ходьбу, уборку дома или работу в саду.

По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), отсутствие физической активности может увеличить вероятность развития сердечно-сосудистых болезней. А избыточный вес вместе с диабетом 2 типа являются дополнительными факторами риска деменции.

Люди старшего возраста, которые ведут малоподвижный образ жизни, также чаще сталкиваются с проблемами памяти и мышления. NHS рекомендует не менее 150 минут умеренной физической нагрузки в неделю. Это могут быть прогулки в быстром темпе, катание на велосипеде или танцы. Кроме этого, стоит дважды в неделю выполнять упражнения, которые укрепляют мышцы.

В службе добавляют, что полезными будут и занятия вроде садоводства или йоги. Важно также избегать длительного сидения без движения: вставать с места, ходить по лестнице вместо пользования лифтом, и даже стоять во время телефонного разговора.

Как пройти обследование в NHS?

Национальная служба здравоохранения предлагает бесплатные медицинские осмотры людям в возрасте от 40 до 74 лет. Во время таких проверок врачи могут выявить признаки ишемической болезни сердца, диабета или заболеваний почек.

Лица, достигшие 65 лет, должны быть проинформированы своим врачом о ранних симптомах деменции. Если вам еще не предложили пройти такой медосмотр, NHS советует самостоятельно обратиться к своему терапевту.

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