Один час тренировок в неделю: новый рецепт молодости после 60 лет

После 60 лет физическая активность становится не менее важной, чем в молодости. Даже минимальные тренировки могут существенно повлиять на самочувствие, настроение и качество жизни.

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Не обязательно тратить много времени в спортзале – достаточно всего одного часа в неделю, чтобы почувствовать реальные изменения. Издание eatthis.com рассказывает, какие именно преимущества дает такая нагрузка и какие упражнения стоит выбрать.

Тренер Мэтт Моррис отмечает многочисленные положительные изменения, которые возможны даже при одном часе тренировок в неделю после 60 лет. В частности:

растет мышечная сила;

улучшается равновесие, а значит, снижается вероятность падений;

появляется больше энергии в течение дня;

активизируется работа мозга;

замедляется потеря костной массы.

Эти утверждения подкреплены наукой. Исследование, проведенное учеными из Австралии, Норвегии и Великобритании, показало: всего 60 минут физической активности в неделю могут существенно снизить риск развития депрессии.

Еще один приятный бонус – расход калорий. По данным клиники Майо, за один час тренировки можно сжечь существенное количество энергии:

легкая аэробика – примерно 365 калорий (для человека весом 73 кг);

водная аэробика – около 402 калорий;

плавание – до 423 калорий;

прогулка – около 314 калорий.

Какие физические упражнения лучше всего подходят после 60?

Если вы слышали о важности силовых тренировок – это не преувеличение. С возрастом мы естественно теряем мышечную массу, и именно силовые упражнения помогают ее поддерживать или восстанавливать.

"Силовые тренировки – это основа качественной жизни в пожилом возрасте", – подчеркивает Моррис.

Кроме упражнений на силу, он советует обратить внимание на йогу и пилатес. Эти виды активности с небольшой нагрузкой помогают развивать гибкость и улучшают подвижность суставов. Также стоит включить в свой график плавание, велопрогулки или греблю. "Это отличные варианты кардионагрузок, способствующих улучшению работы сердца и легких", – добавляет Моррис.

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