Незаменимы или переоценены: преимущества и польза эфирных масел

Все лучшее было предоставлено человечеству природой. Однако, мы научились, извлекать большую пользу от природных компонентов и создать эфирные масла, которые помогают укреплять здоровье, улучшать самочувствие и преодолевать психологические проблемы.

Аромат некоторых эфирных масел может влиять на эмоциональное состояние, улучшать память и вызывать сильное чувство ностальгии. Что стоит знать об эфирных масел и на что стоит обратить внимание при покупке такого продукта, узнавали в OBOZ.UA.

Стоит знать

Каждое эфирное масло имеет свои уникальные преимущества для здоровья. Покупая эфирные масла убедитесь, что они содержат только чистые растительные соединения, полученные путем холодного прессования или дистилляции. Обратите внимание на самые популярные масла, в частности: розы, лимона, мяты, лаванды, сандала, иланг-иланга и ромашки.

Преимущества эфирных масел

Ароматерапия и эфирные масла не являются методом лечения болезней, однако они могут иметь целебное и успокаивающее воздействие на ум и тело. Вы можете использовать их для уменьшения симптомов тошноты, боли в теле и голове, или при проблемах с менструальным циклом.

Метод использования

Использование масляного диффузора может рассеять аромат и способствовать его вдыханию. Однако важно соблюдать пропорции масла и воды в соответствии с инструкцией. Мини-диффузоры прекрасно подходят для небольших помещений, таких как офисы или автомобили. Перед нанесением масла на кожу, рекомендуется провести пробный тест.

Предостережение

Эфирные масла являются концентрированным продуктом, а потому перед применением их следует разбавлять с маслами-носителями. Кроме того, не следует употреблять эфирные масла внутрь. Держать их надо как можно дальше от детей и животных, а также людей, имеющих такие болезни, как экзема, эпилепсия, псориаз и гипертония.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие эфирные масла могут успокоить и омолаживать кожу.

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