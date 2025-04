Незаменимый компонент весеннего салата: как редис влияет на работу щитовидной железы

Весна — это идеальное время для определенных коррективов в рационе, поскольку на полках магазинов появляется все больше свежих фруктов и овощей. В частности, хрустящий редис, который легко добавить в рацион, способен снижать воспаление и нормализовать уровень холестерина.

Кроме того, в сыром виде редис может влиять на работу щитовидной железы. Какое действие он оказывает и почему вам стоит включить его в свое меню, рассказали в Eat This, Not That.

Значение редиса для щитовидной железы

Сырой редис содержит гойтрогены — соединения, которые могут влиять на щитовидную железу. В большом количестве они способны подавлять выработку гормонов, особенно если в организме есть дефицит йода.

Чтобы уменьшить этот эффект, редьку лучше употреблять в умеренном количестве. Кроме того, ее можно подвергать легкой термической обработке. Обратите внимание, что суточная порция этого продукта не должна превышать 100-150 граммов.

Влияние на щитовидную железу

Чтобы щитовидная железа работала должным образом, ей нужен йод для выработки гормонов Т3 и Т4. Если йод не поступает в достаточном количестве, могут возникать определенные проблемы с метаболизмом, включая набор или потерю веса, утомляемость и затуманивание сознания.

Редис содержит соединения гойтрогены, которые могут блокировать поглощение йода щитовидной железой, но для этого нужно употреблять очень большие количества редьки, что на практике маловероятно. А потому, если не злоупотреблять сырыми овощами, умеренное потребление редиса не должно привести к серьезным проблемам.

