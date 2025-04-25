Незаменимый компонент весеннего салата: как редис влияет на работу щитовидной железы
Весна — это идеальное время для определенных коррективов в рационе, поскольку на полках магазинов появляется все больше свежих фруктов и овощей. В частности, хрустящий редис, который легко добавить в рацион, способен снижать воспаление и нормализовать уровень холестерина.
Кроме того, в сыром виде редис может влиять на работу щитовидной железы. Какое действие он оказывает и почему вам стоит включить его в свое меню, рассказали в Eat This, Not That.
Значение редиса для щитовидной железы
Сырой редис содержит гойтрогены — соединения, которые могут влиять на щитовидную железу. В большом количестве они способны подавлять выработку гормонов, особенно если в организме есть дефицит йода.
Чтобы уменьшить этот эффект, редьку лучше употреблять в умеренном количестве. Кроме того, ее можно подвергать легкой термической обработке. Обратите внимание, что суточная порция этого продукта не должна превышать 100-150 граммов.
Влияние на щитовидную железу
Чтобы щитовидная железа работала должным образом, ей нужен йод для выработки гормонов Т3 и Т4. Если йод не поступает в достаточном количестве, могут возникать определенные проблемы с метаболизмом, включая набор или потерю веса, утомляемость и затуманивание сознания.
Редис содержит соединения гойтрогены, которые могут блокировать поглощение йода щитовидной железой, но для этого нужно употреблять очень большие количества редьки, что на практике маловероятно. А потому, если не злоупотреблять сырыми овощами, умеренное потребление редиса не должно привести к серьезным проблемам.
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