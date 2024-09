Полезнее, чем вам казалось: преимущества картофеля по мнению ученых

Если вы любите блюда из картофеля, не стоит сильно волноваться об их влиянии на здоровье. Новые исследования показали, что картофель может быть полезнее, чем считалось ранее.

В частности, в исследовании с участием более 2500 участников от 30 лет оценивали их пищевые привычки и здоровье. Результаты показали, что регулярное употребление картофеля не оказывает значительного негативного влияния на сердечно-сосудистую систему, поэтому картофель может быть частью здорового рациона, сообщили в Eat This, Not That.

Об исследовании

Исследование, которое началось в 1971 году и было опубликовано в сентябре 2022 года, проанализировало потребление различных видов картофеля, таких как белый и сладкий. Таким образом, исследователи следили за состоянием здоровья участников, которые ели 36% печеного, 28% жареного, 14% пюре и 9% отварного картофеля.

Результаты

Употребление четырех или более чашек белого или сладкого картофеля в неделю не повышает риск гипертонии или дислипидемии у здоровых взрослых. Кроме того, люди, которые ели жареный картофель, имели меньший риск здоровья, если не употребляли красное мясо и были активными. В частности, риск диабета 2 типа уменьшался на 24%, а повышение триглицеридов - на 26%.

Последствия

Исследование доказывает, что картофель не связан с повышенным риском развития диабета, высокого давления или повышения триглицеридов, поскольку является цельным, необработанным продуктом. Картофель содержит качественные углеводы, клетчатку и калий, который поддерживает работу мышц и сердечно-сосудистой системы, а также витамин С, защищающий клетки от повреждения.

Таким образом, можно сделать вывод, что этот овощ является важным источником питательных веществ, которые люди часто недополучают. Кроме того, рекомендуется потреблять не менее 2,5 чашки овощей ежедневно, включая 5 чашек крахмалистых овощей в неделю.

Во время приготовления картофеля важно обращать внимание на сочетание продуктов. Используйте картофель в различных сбалансированных блюдах, а не только с мясом. Смакуйте запеченный картофель с небольшим количеством масла, сыра или сметаны.

