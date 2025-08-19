Незаметная черта: как понять, что вы пьете слишком много вина

Вино для многих ассоциируется с отдыхом, приятными встречами или способом снять напряжение после тяжелого дня. Но даже такой, на первый взгляд, безопасный напиток может иметь незаметное, но ощутимое влияние на организм.

Видео дня

Если бокал вина превращается в ежедневную привычку, тело начинает подавать сигналы, что стоит притормозить. Важно вовремя заметить эти признаки от eatthis.com, чтобы сохранить здоровье и избежать серьезных проблем в будущем.

1. Настроение ухудшается, появляется тревога

Если в последнее время вы стали более подавленными или чувствуете тревожность, причина может крыться именно в вечерних бокалах красного. Алкоголь способен влиять на химические процессы в мозге, которые отвечают за хорошее настроение. Он затрагивает мозжечок — участок, контролирующий эмоции и память. По данным опроса, проведенного Alcohol.org, регулярное употребление алкоголя провоцирует не только временную эйфорию, но и дальнейшие перепады настроения и ощущение беспокойства.

2. Постоянное чувство жажды

Алкоголь действует как мочегонное средство: после нескольких бокалов возникает обезвоживание. Это особенно заметно ночью, когда приходится часто вставать в туалет. Вместе с жидкостью из организма вымывается и вода из мозговых клеток, что вызывает неприятные последствия. Чтобы уменьшить риск, эксперты советуют чередовать вино с водой и отдавать предпочтение легким напиткам.

3. Частые головные боли

Дефицит воды в организме нередко оборачивается головной болью. Кроме того, этанол, который содержится в вине, при расщеплении образует вещества, способные вызвать мигрень. Исследования показывают, что особенно часто такой эффект возникает именно после бокала красного.

4. Проблемы со сном

Национальный институт здравоохранения в США отмечает: организм реагирует на алкоголь "эффектом отскока". Это означает, что примерно через 4–5 часов после употребления он начинает активно выводиться, а этот процесс способен прервать сон. Поэтому если уж решили выпить, лучше сделать это раньше – например, во время "happy hour". Тогда организм успеет восстановиться, и вы будете иметь больше шансов на полноценный отдых. Качественный сон, в свою очередь, помогает и с контролем веса.

5. Появляется тяга к сладкому

Хотя вино и не является коктейлем с добавленным сиропом, оно все же содержит немало углеводов и природных сахаров. Употребление сладкого вызывает колебания уровня глюкозы в крови: сначала ее много, потом резкое падение – и мозг начинает требовать еще. Так формируется желание постоянно перекусить чем-то сладким, а в перспективе – даже зависимость от сахара. Уменьшив количество вина в рационе, можно легче справиться с такими приступами голода и снизить риск превышения нормы сладкого.

Ранее OBOZ.UA опубликовал симптомы чрезмерного употребления пива.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.