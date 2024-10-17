Враги здоровья: как пищевые привычки повышают ваше артериальное давление

Когда кровь с избыточной силой давит на стенки артерий в течение длительного времени, это может привести к гипертонии – повышенному артериальному давлению. Причинами этого состояния могут стать не только вредные привычки в питании, но и отсутствие физической активности, чрезмерное употребление алкоголя, курение или стресс.

Видео дня

Чтобы снизить давление, есть множество способов, и один из самых эффективных – это изменение рациона. Важно обращать внимание не только на то, что вы добавляете в свое меню, но и то, чего следует избегать. По словам eatthis.com, одна из наиболее вредных пищевых привычек, которая оказывает значительное влияние на давление, это потребление чрезмерного количества соли.

Диетолог Лаура Бурак отмечает, что чрезмерное потребление натрия является главной причиной повышения АД.

Избыток соли в рационе – это одна из самых распространенных причин высокого давления. и соусов", – объясняет Бурак.

По ее словам, следует отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам, а также уменьшить количество обработанных продуктов в рационе. Кроме того, она рекомендует смывать соль из консервированных продуктов перед употреблением и заменять очень соленые продукты на менее соленые, например, выбирать курицу-гриль вместо копченой или маринованной.

Другой привычкой, которая может усугубить ситуацию и повысить артериальное давление, является недостаточное потребление воды, особенно при употреблении соленой пищи. Бурак объясняет: "Мы часто не пьем достаточно воды, а в сочетании с соленой диетой это может привести к задержке жидкости в организме, что вызывает неприятные ощущения и повышение АД".

Хотя стресс не является прямой пищевой привычкой, он также играет значительную роль в повышении давления. "Высокий уровень стресса заставляет людей выбирать вредную пищу, например соленые чипсы или сладости, что в конечном итоге влияет на артериальное давление", – говорит Бурак.

Проблема отсутствия физической активности, которая часто появляется из-за сидячего образа жизни, также отрицательно сказывается на здоровье. Бурак отмечает, что после пандемии малоподвижный образ жизни стал нормой для многих. Она напоминает, что активное тело и регулярные упражнения не только сохраняют здоровое сердце, но и помогают снижать давление, выводя избыток соли через потоотделение.

Даже если движение – это не пищевая привычка, оно оказывает непосредственное влияние на то, как организм реагирует на пищу. "Когда вы начинаете работать над снижением уровня стресса, например, чаще гуляя на свежем воздухе, то ваши пищевые привычки тоже постепенно улучшатся", – добавляет Бурак.

Она считает, что наиболее эффективный подход к улучшению здоровья – это комплексный взгляд на все аспекты жизни, включая питание, движение и стресс.

Ранее OBOZ.UA рассказал, каковы преимущества средиземноморской диеты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.