Незаметный риск: как поля для гольфа могут влиять на ваше здоровье

Жизнь рядом с полем для гольфа может казаться спокойной и привлекательной, однако она несет потенциальные угрозы, о которых мало кто догадывается. Эксперты в области устойчивого развития бьют тревогу из-за воздействия химикатов, применяемых для ухода за газонами.

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Недавние исследования выявили тревожную связь между такими пестицидами и развитием серьезных неврологических заболеваний. Может ли идеальный зеленый пейзаж иметь скрытую цену для нашего здоровья? Ответ знает express.co.

Специалист в области устойчивого земледелия Барри Куинн заявляет, что проживание в радиусе 1,6 км от гольф-поля может существенно повысить вероятность развития опасной болезни. В своей заметке на TikTok он озвучил тревожное предупреждение для тех, кто живет вблизи таких территорий.

"Вы знали, что жизнь возле гольф-поля может способствовать развитию болезни Паркинсона?" – задал он риторический вопрос в своем видео.

Куинн ссылался на данные исследования Американской медицинской ассоциации, обнародованного в 2024 году. В нем говорится, что риск развития Паркинсона среди людей, проживающих менее чем в 1,6 км от гольф-поля, возрастает на впечатляющие 126%.

"Почему так происходит? Дело в том, что вещества, которыми обрабатывают газоны на полях, чтобы они оставались ярко-зелеными и опрятными, – это нейротоксичные химикаты. Они не остаются только на траве – эти соединения попадают в воздух, в воду и проникают в дома. Все выглядит красиво, но за этим кроется высокая скрытая цена", – продолжает Барри.

Исследователи отметили, что пестициды, которые используются для ухода за гольф-полями, могут быть одним из факторов, провоцирующих развитие болезни Паркинсона среди местного населения.

В исследовании фиксируется 419 случаев болезни Паркинсона (медианный возраст – 73 года; из них 257 мужчин – 61,3%), которые сравнивались с контрольной группой из 5113 человек (медианный возраст – 72 года; 3043 мужчины – 59,5%; 4504 представители белого населения - 88,1%).

Ученые установили, что после учета социально-демографических характеристик, жизнь в радиусе 1,6 км от гольф-поля связана с повышением риска заболевания Паркинсоном на 126% по сравнению с теми, кто живет на расстоянии более 9,6 км.

Эти результаты вызвали оживленное обсуждение в социальных сетях. Один из пользователей TikTok поделился личным опытом: "Боже! Мой отец недавно умер от Паркинсона, а в начале нашей улицы есть гольф-поле! Он прожил в этом доме с четырех лет".

Еще один пользователь написал: "У моих бабушки и дедушки дом стоял прямо на поле для гольфа, мой дядя постоянно там играл – сейчас у него Паркинсон. Бабушка и дедушка умерли рано, поэтому не знаем, повлияло ли это как-то на них".

Третий пользователь пожаловался на то, что не может получить никакой конкретной информации от местных властей: "Я живу рядом с гольф-полем и радовался красивым пейзажам. Но как узнать, используют ли они пестициды? Общаться с местным советом – всегда как через стену. Я уже годами чувствую себя плохо".

Впрочем, среди комментаторов были и скептики. Некоторые предположили, что статистика может быть искажена из-за того, что пожилые люди обычно переезжают ближе к гольф-полям после выхода на пенсию.

"Может, дело в том, что пенсионеры просто выбирают жить возле гольф-полей, и из-за возраста у них и так повышенный риск болезней?" – предположил один пользователь.

Другой добавил: "Пожилые люди любят гольф, поэтому и селятся рядом с полями. Они стареют, и статистика смещается – вот и все".

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