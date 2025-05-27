Секрет долголетия – не 10 000 шагов: какие прогулки способны уменьшить риск смерти

В мире, где здоровый образ жизни становится все более актуальным, физическая активность – одно из ключевых условий долголетия. Многие считают, что ежедневно нужно проходить ровно 10 000 шагов, чтобы оставаться в форме.

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Однако научные исследования последних лет доказывают: это не обязательная норма для того, чтобы быть здоровым. Издание eatthis.com рассказывает, сколько шагов на самом деле нужно делать ежедневно, чтобы жить дольше.

Оказывается, концепция "10 000 шагов" появилась ещё в 1965 году в Японии как часть рекламной кампании часов. С тех пор некоторые исследования подтверждали положительное влияние такой активности на здоровье, но еще больше научных работ поставили это под сомнение. Так какое же количество шагов на самом деле является эффективным?

Реалистичная цель: не 10 000, а меньше

Исследование Гарвардской медицинской школы дало четкий ответ – особенно в отношении женщин. Ученые установили, что около 4400 шагов ежедневно уже заметно снижают риск смерти. А максимум пользы наблюдался примерно на уровне 7500 шагов. То есть преодоление 10 000 шагов почти не дает дополнительного эффекта для здоровья. Стоит отметить, что это исследование охватывало только женщин, поэтому его результаты нельзя автоматически распространять на мужчин.

"Мы увидели, что даже умеренная ежедневная активность была связана со снижением смертности среди пожилых женщин. Надеемся, эти выводы вдохновят тех, кому 10 000 шагов кажутся недостижимыми", – отмечает соавтор исследования, эпидемиолог И-Мин Ли.

В реальной жизни не всегда найдется время даже на 4000 шагов. Если вы относитесь к тем, кто постоянно спешит, хорошим вариантом станет хотя бы семиминутная интенсивная прогулка. Исследование, опубликованное в The Lancet Global Health, показало: всего 7 минут быстрой ходьбы в день могут уменьшить риск смерти на 30% среди взрослых, которые не ведут активного образа жизни.

Когда лучше ходить?

Если вы только начинаете включать ходьбу в свой ежедневный распорядок, то лучшим моментом может стать время после приема пищи. Согласно исследованию 2016 года, даже 10 минут прогулки сразу после приема пищи помогают уменьшить уровень глюкозы в крови. Активность после трапезы улучшает усвоение питательных веществ и снижает инсулиновый ответ организма.

Где лучше гулять, а где – не стоит?

Ходьба – один из самых простых и полезных видов физической активности, однако важно также, где именно вы это делаете. Если есть возможность, выбирайте маршруты среди природы: парки, скверы, лесополосы. Проведение времени в зеленых зонах положительно влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье. Напротив, прогулки в перенаселенных и загрязненных районах могут не иметь таких преимуществ. Как указано в одном из исследований, опубликованном в The Lancet, жители мегаполисов, которые совершают прогулки в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, имеют меньше преимуществ для сердечно-сосудистой системы по сравнению с теми, кто гуляет в экологически чистых условиях.

Ранее OBOZ.UA писал, какие существуют мифы о ходьбе.

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