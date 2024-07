Нездоровая жизнь после 50 лет: каких ошибок следует избегать

С возрастом мышцы теряют гибкость, силу и выносливость, что отрицательно сказывается на стабильности и координации. Жесткие артерии и сосуды заставляют сердце работать быстрее для обеспечения должного кровообращения, что следует учитывать в повседневной жизни.

Таким образом, если вы после 50 лет часто отказываетесь от здоровых привычек, это может привести к неприятным последствиям. Чего следует избегать и какие действия могут причинить вред вашему здоровью, рассказали в Eat This, Not That.

Чрезмерное употребление алкогольных напитков

Люди старше 50 лет часто недооценивают ущерб от употребления алкоголя. Однако алкоголь может усугублять существующие проблемы со здоровьем, быть опасным при взаимодействии с лекарствами и увеличивать риск падений и переломов. Кроме того, некоторые пожилые люди могут ощущать влияние алкоголя сильнее, даже при незначительном количестве выпитого.

Не выполняете силовые тренировки

Даже если у вас укоренилось мнение, что вы "слишком старые" для выполнения силовых упражнений – это не так. Отсутствие силовых тренировок после 50 лет является одной из самых больших ошибок для вашего здоровья, поскольку такие упражнения помогают избежать травм, сохраняя мышечную массу и подвижность.

Употребляете мало клетчатки

Определенные изменения в толстом кишечнике у пожилых людей увеличивают риск запора. Недостаточная физическая активность, обезвоживание и нехватка клетчатки в рационе также могут быть причиной.

Едите много воспалительных продуктов

Воспалительные продукты, такие как жареная, сладкая и соленая пища, оказывают негативное влияние на здоровье, ускоряя старение мозга и повышая риск деменции. Исследования показывают, что противовоспалительная диета, состоящая из бобов, овощей, фруктов и кофе и чая, снижает этот риск.

Самоизолируетесь от близкого окружения

Чаще встречайтесь с семьей или друзьями, потому что это особенно важно с возрастом. Социальная изоляция и одиночество повышают риск серьезных проблем со здоровьем, в частности, деменции, а также могут привести к ранней смерти.

