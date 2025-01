Ночная овсянка: причины, почему вам стоит готовить это блюдо к завтраку

Холодная овсянка или та, которою можно приготовить с ночи на утро — это удобный и питательный завтрак, который легко сделать без существенной потери времени. Такое вкусное блюдо благодаря высокому содержанию клетчатки и питательных веществ помогает контролировать вес, повышает уровень энергии и улучшает пищеварение.

Какую пользу можно извлечь из этого блюда, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этой информацией и приготовьте овсянку, чтобы без усилий получить вкусный и полезный завтрак.

Поддерживает контроль веса

Холодная овсянка — это вкусный и сытный выбор для завтрака, который помогает контролировать вес и аппетит. Благодаря белкам, клетчатке и полезным жирам она уменьшает чувство голода и поддерживает насыщение. Это способствует снижению риска переедания и может быть полезной для здоровья.

Улучшает пищеварение

Овсянка содержит бета-глюкан — растворимую клетчатку, которая поддерживает здоровье пищеварения. Она образует гель в кишечнике, который замедляет движение пищи и помогает контролировать стул, предотвращая запоры. Это эффективно улучшает общее состояние кишечника.

Улучшает концентрацию

Овес помогает улучшить концентрацию благодаря сложным углеводам, поставляющим энергию для мозга. Он также богат витаминами группы В и магнием, которые поддерживают когнитивные функции. Таким образом, потребление овса может способствовать ясности ума и скорости выполнения задач, требующих повышенной концентрации.

Снижает высокий уровень холестерина

Регулярное употребление овса помогает снизить уровень холестерина благодаря растворимой клетчатке, которая связывает холестерин в кишечнике и способствует его выведению. Это снижает количество холестерина, который всасывается в кровь, благодаря чему уменьшается уровень ЛПНП - "плохого" холестерина. Для достижения лучшего эффекта старайтесь потреблять около 30 граммов овса в день.

Снижает артериальное давление

Овсянка может помочь снизить артериальное давление, особенно при высоком давлении. Ее клетчатка улучшает функционирование сосудов и поддерживает здоровье сердца. Овес также содержит антиоксиданты, стимулирующие выработку оксида азота, расширяя сосуды и снижая давление. Кроме того, исследование 2023 года показало, что в снижении давления овес эффективнее очищенных злаков.

Поддерживает иммунитет

Овес может укрепить иммунитет благодаря бета-глюкану, который поддерживает работу иммунных клеток, таких как макрофаги и нейтрофилы. Он также содержит цинк и селен, которые важны для сильной иммунной системы. Поэтому регулярное потребление этого продукта может помочь повысить способность организма бороться с инфекциями.

Способствует нормальному уровню сахара в крови

Холодная ночная овсянка помогает стабильно повышать уровень сахара в крови благодаря медленно усваиваемым углеводам и клетчатке. Для людей с диабетом 2 типа овсяная каша уменьшает колебания глюкозы в крови, а ее клетчатка замедляет переваривание углеводов, что способствует стабильности уровня сахара.

Улучшает питание

Ночная овсянка — это хороший источник клетчатки, магния, железа и цинка, которых часто не хватает в рационе. Хотя овес не содержит всех необходимых нутриентов, его можно дополнить другими ингредиентами, чтобы повысить пищевую ценность блюда. Это делает продукт отличным вариантом для здорового завтрака или перекуса.

