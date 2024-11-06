Ночные ритуалы для молодости: как улучшить свой сон и почувствовать бодрость

Ученые подтверждают: недостаток качественного сна может нанести серьезный вред нашему организму. Сон обеспечивает телу гораздо больше, чем просто предотвращение морщин.

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Исследования показывают, что без сна наш разум быстро теряет свою остроту. Это время, когда мозг формирует новые воспоминания, подсознательно обрабатывает информацию и удаляет токсины, которые могут повредить здоровью. Таким образом, сон можно считать своеобразным "омолаживающим курортом" для ума и тела, к которому мы возвращаемся каждую ночь, пишет eatthis.com.

Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) и Национальный фонд сна рекомендуют взрослым спать не менее семи часов в ночь. Важно создать персонализированный, расслабляющий ритуал перед сном, который облегчит засыпание и подскажет вашему телу, что пора отпустить напряжение дня.

"Мы рекомендуем создать "буферную зону" или период релаксации от 30 до 45 минут, чтобы отделить день от ночи", – объясняет психолог сна Дэн Форд.

Этот процесс не состоится мгновенно, но найти оптимальный ритуал для ночного отдыха стоит, даже если это потребует усилий. Ваш личный расслабляющий вечерний ритуал поможет поскорее заснуть, и каждое утро вы будете просыпаться бодрыми, восстановленными и младшими!

Добавьте медитацию к вечернему ритуалу

Медитация – это отличный способ снять стресс, но очистить разум от мыслей не всегда легко. Вместо этого попробуйте несколько минут перед сном, сосредоточившись на дыхании и растяжках.

"Мягкая йога вместе с релаксационной музыкой – это отличный вариант для тех, кто считает свой ум слишком занятым для медитации. Она приносит пользу психическому здоровью, улучшает когнитивные функции и снижает риск падений, что особенно важно для пожилых людей", – говорит Форд.

Добавьте "расслабляющую игру" к своему вечернему отдыху

Если йога не для вас, не огорчайтесь – есть множество других способов создать приятную атмосферу перед сном. Тренер по правильному сну Келли Дэй О'Брайен отмечает, что ключ к успешному вечернему режиму заключается в стимулировании ума без его чрезмерного возбуждения.

Чтение, рисование или разрешение головоломок помогут успокоить сознание и расслабиться. Вскоре вы заметите, что ваши веки станут тяжелее.

Избегайте экранов перед сном

Специалисты из сна советуют избегать электронных устройств по возможности. Netflix, смартфоны и социальные сети отлично удерживают ваше внимание, но визуально их влияние равно потреблению пяти энергетических напитков перед сном.

"Одна из стратегий, которая может помочь почувствовать себя моложе, – это избегать телевизора и электроники в постели. Синий свет от экранов мешает выработке мелатонина, необходимого для качественного сна. Вместо этого попробуйте почитать книгу или послушать музыку перед сном", – объясняет Роберт Пагано. , сертифицированный коуч по науке о сне.

Создайте комфортную и спокойную атмосферу в спальне

"Правильная обстановка для сна играет ключевую роль в обеспечении высококачественного сна, который дарит энергию и молодость. Среда, в которой мы спим, оказывает существенное влияние на способность засыпать", - добавляет Стивен Лайт, сертифицированный специалист по сну.

Ваша спальня должна быть прохладной, темной и тихой. Рассмотрите возможность установки толстых штор, а также использование приборов для белого шума или беруш при необходимости.

"Избегайте стрессового беспорядка, выберите удобный матрас и дышащее постельное белье. Создайте пространство, которое ваш разум ассоциирует со сном", – заключает Лайт.

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