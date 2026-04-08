Ногти предупреждают об опасности: неочевидный симптом проблем с сердцем и печенью

Ногти могут рассказать о состоянии здоровья больше, чем кажется на первый взгляд. Иногда именно незначительные изменения их вида сигнализируют о проблемах, которые еще не имеют явных симптомов.

В частности, некоторые признаки могут указывать на нарушения работы сердца или печени. Поэтому важно не игнорировать такие сигналы организма и вовремя обращать на них внимание, пишет express.co.

Ногти способны отражать общее состояние здоровья и подсказывать, когда организму нужна дополнительная диагностика. Любые изменения – деформация, бороздки, неровности или необычный цвет – иногда свидетельствуют о внутренних нарушениях. В частности, проблемы с сердцем, легкими или печенью могут проявляться именно через такие признаки, поэтому регулярный осмотр ногтей имеет смысл.

В большинстве случаев волноваться не стоит: ломкость, расслоение или незначительное изменение цвета – достаточно распространенные явления. Однако существуют симптомы, которые могут указывать на более серьезные проблемы и требуют консультации врача.

Одним из таких сигналов являются так называемые "ногти Терри". Если ногтевое ложе выглядит бледным, почти выцветшим, а у края заметна тонкая красновато-коричневая полоска, это может быть признаком этой патологии. Такое состояние получило название в честь врача, который впервые его описал.

Обычно при "ногтях Терри" исчезает характерная светлая лунка у основания ногтя, и почти вся его поверхность приобретает бледный оттенок. Часто это связывают с хроническими заболеваниями, в частности печеночной недостаточностью или диабетом.

Кроме этого, подобные изменения могут наблюдаться при циррозе, застойной сердечной недостаточности, поражении почек или вирусном гепатите. В то же время иногда это лишь следствие возрастных изменений – уменьшение количества сосудов возле ногтевого ложа. Если вы заметили подобные признаки, стоит обратиться к семейному врачу для обследования.

После лечения основной причины состояние ногтей может улучшиться. Например, при нажатии на ногтевую пластину бледность временно исчезает, однако это не решает проблему.

В научной работе 2017 года "Ногти Терри: признак системного заболевания" отмечается: "Хотя аномалия может возникать при нормальном старении, ногти Терри также могут быть признаком основного заболевания, в частности цирроза, хронической почечной недостаточности и застойной сердечной недостаточности".

Среди ранних проявлений сердечной недостаточности также могут быть постоянная усталость, одышка и отеки ног. Что касается цирроза, то на начальных стадиях он часто не имеет выраженных симптомов или они очень слабые.

Когда же признаки появляются, это могут быть быстрая утомляемость, непонятная потеря веса, снижение аппетита, тошнота, а также легкая боль или дискомфорт в животе или в области печени.

Специалисты отмечают, что ногти естественно меняются с возрастом. Например:

с годами они могут становиться толще или более ломкими;

во время беременности – менять структуру (обычно это нормализуется в течение шести месяцев после родов);

после травм – менять цвет, отслаиваться или даже отпадать.

Ногти на руках обычно отрастают примерно за полгода, тогда как на ногах этот процесс может длиться до полутора лет.

Чаще всего проблемы с ногтями возникают из-за бытовых причин:

травмирование или привычку грызть ногти;

влияние красителей, например от курения или частого использования лака;

неправильное подстригание;

частый контакт с водой или моющими средствами;

грибковые инфекции.

Впрочем, иногда изменения ногтей могут быть связаны с более серьезными заболеваниями, среди которых:

псориаз;

железодефицитная анемия;

нарушение работы щитовидной железы;

диабет;

болезни сердца, легких или печени.

Также стоит учитывать, что некоторые лекарственные препараты способны влиять на состояние ногтей, поэтому важно обращать внимание на возможные побочные эффекты медикаментов, которые вы принимаете.

